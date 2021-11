Wandler zwischen 3G-SDI und NDI: Bridge NDI 3G von Aja

Bridge NDI 3G wandelt bidirektional zwischen NDI und 3G-SDI.

Bridge NDI 3G von Aja ist ein kompakter Signalwandler, der zwischen 3G-SDI und NDI hin und her wandeln kann. Das Gerät misst nur 1 HE im 19-Zoll-Rack, kann aber 16 HD-Kanäle oder vier 4K-Kanäle verarbeiten und auch den Mischbetrieb zwischen diesen Modi. Der Netto-Listenpreis in den USA beträgt rund 12.000 US-Dollar.

Das flexible Gateway-Gerät wandelt also zwischen der SDI- und der NDI-Welt, somit kann man nun nahtlos zwischen SDI und dem weit verbreiteten Video-over-IP-Protokoll wechseln.

Da das Gerät sowohl HD- wie auch 4K-Workflows unterstützt, ermöglicht es flexible Anwendungsfälle, die Broadcast-, Produktions- und ProAV-Profis begegnen können. Bridge vereinfacht das Wechseln und Wandern zwischen verschiedenen Plattformen, Protokollen und Schnittstellen.

Bridge NDI 3G verfügt über zwei integrierte 10-GigE-NICs für NDI-I/O sowie über SDI-Anschlüsse für bis zu 16 Kanäle 3G-SDI-I/O. Die SDI-Schnittstellen können jeweils in Vierergruppen wahlweise zu insgesamt vier 4K-Kanälen oder insgesamt 16 HD-Kanälen konfiguriert und genutzt werden. Auch der Mischbetrieb zwischen HD- und 4K-NDI-Kodierung/Dekodierung ist möglich.

Das Gerät verfügt laut Hersteller über eine intuitive Benutzeroberfläche und eine übersichtliche Systemverwaltung. Bridge NDI 3G lässt sich demnach schnell und sicher in Betrieb nehmen und konfigurieren. Über einen Standard-Webbrowser können die Anwender aus der Ferne auf die Schnittstelle zugreifen, um Inhalte anzuzeigen und zu verwalten. Die Anwender können außerdem eine große Anzahl von NDI-Quellen im Netzwerk frei durchsuchen, favorisieren, kennzeichnen und filtern, sowie alle SDI-Eingänge und -Ausgänge kennzeichnen und alle I/O-Aktivitäten zu jedem beliebigen Zeitpunkt sehen, erläutert Aja.

Eckdaten/Features

3G-SDI I/O unterstützt standardmäßig 16 HD-Kanäle oder 4 Kanäle 4K/UltraHD mit bis zu 60p.

Bidirektionale Kodierung/Dekodierung von SDI zu NDI, NDI zu SDI, mit einer Kombination aus HD- oder 4K/UltraHD-Video

Monitoring

Wählbare NDI-Kodierprofile für 8 Bit und 16 Bit, 4:2:2

Video- und Key-Unterstützung

16-Kanal-Audio-Unterstützung

Remote-WebUI oder lokaler GUI-Zugriff für einfache Verwaltung, Steuerung und Bedienung

Schlüsselfertiger, rack-montierbarer 1-HE-Formfaktor

Duale 10-GigE-Schnittstelle für Steuerung und Transport

Zwei redundante Netzteile

Firmenvideo von Aja zu Bridge NDI 3G.