Neuer Marshall-Quad-Monitor: ML-454-V2

Der Hersteller bietet mit ML-454-V2 eine professionelle 2-HE-Quad-Monitorbrücke an.

Die Monitorbrücke bietet sich aus Herstellersicht als funktionsreiche, wirtschaftliche Lösung für Fly-Packs, Kontrollräume, Routing-Räume und zahlreiche andere Videosystemanwendungen an. Die beiden BNC-Signaleingänge können durchgeschleift werden, zusätzlich bietet jedes der vier Displays auch einen HDMI- und einen Stereo-Cinch-Eingang. Mit dem ML-454-V2 sind die Benutzer also nicht nur auf einen einzigen SDI-Anschluss beschränkt. Standardmäßige 12-V-Strom-Anschlüsse und ein Tally-Anschluss pro Rack liegen ebenfalls vor. Zudem verweist der Hersteller auf per Tasten von der Frontseite zugängliche, logische Menüstruktur der einzelnen Display hin, mit einer einfachen Wahl für flexible Nutzung.

Vertrieb

In Deutschland vertreiben diverse Händler die Monitore von Marshall, deutscher Distributor ist Vision2See.