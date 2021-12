Neuer HDR-Monitor von Canon: DP-V1830

Canon hat einen neuen tragbaren 4K-HDR-Monitor mit 18-Zoll-Diagonale im Programm.

Der neue DP-V1830 von Canon soll voraussichtlich im ersten Quartal 2022 zu einem UVP von rund 12.000 Euro auf den Markt kommen. Canon will mit diesem tragbaren HDR-Referenzmonitors den wachsenden Bedarf von 4K-HDR-Produktionen bedienen. Der Monitor wurde laut Hersteller für die Darstellung satter und natürlicher Farben entwickelt. Zahlreiche integrierte Tools für die erweiterte HDR-Bildkontrolle unterstützen anspruchsvolle Produktionsteams mit detaillierten Informationen zur exakten Bildanalyse.

Der DP-V1830 ist laut Canon mit einem Gewicht von 7,5 kg im Vergleich zu anderen Referenzmonitoren dieser Größe relativ leicht und eignet sich daher auch für die HDR-Bildkontrolle am Set oder in Ü-Wagen.

Ein paar Eckdaten

Dank einer Helligkeit von 1.000 cd/m² im Vollbildmodus kann der 18-Zoll-4K-HDR-Referenzmonitor laut Canon auch mit einer lebendigen und hochwertigen Farbwiedergabe überzeugen.

Die verwendete Canon-Display-Technologie erfüllt mit großem Farbumfang die anspruchsvollen Anforderungen des HDR-Broadcastings und der Farbabstimmung in der Postproduktion.

Mit einem besonders niedrigen Schwarzwert von 0,001 cd/m² und dem von Canon entwickelten, hochmodernen Hintergrundbeleuchtungssystem liefert dieser Monitor eine hochwertige HDR-Leistung und Farbgenauigkeit. Diese erfüllt zudem die Dolby-Vision-Zertifizierung und den EBU TECH33201 »Klasse 1A« -Standard.

Tools für die erweiterte HDR-Bildkontrolle

Neben einer tadellosen Bildwiedergabe verfügt der DP-V1830 laut Hersteller auch über von Canon entwickelte HDR-Überwachungs-Tools wie den HDR-Waveform- und Falschfarben-Modus, die eine detaillierte Bildanalyse für Produktionsteams ermöglichen.

Zusätzlich zu den traditionellen HDR-Bildkontrollfunktionen verfügt der Monitor über neue Features wie einen Pixelwert-Checker, eine Anzeige für Farben außerhalb des Farbraums/Maximal- und Minimal-Luminanz.

Auch eine direkte HDR/SDR-Vergleichsanzeige, die detaillierte Informationen zu jedem Aspekt des Signals liefern.

Verbesserte Konnektivität und Portabilität

Der DP-V1830 verfügt über eine breite Palette von Anschlussmöglichkeiten zur einfachen Integration in bestehende Workflows, so Canon. Mit vier 12G-SDI-Eingängen, vier 12G-SDI-Ausgängen und einem HDMI-Eingang ist der Monitor in der Lage, 4K 60p 4:2:2 10-Bit- oder 4K 30p 4:4:4 12-Bit-Signale darzustellen. Darüber hinaus unterstützt er auch 8K. Der DP-V1830 unterstützt die gleichzeitige Anzeige von bis zu 4K in einem Dual- oder Quad-Array ‒ perfekt für Produktionen mit mehreren Kameras. Mit robustem, aber kompaktem Design, schmalem Rahmen sowie geringem Gewicht will der DP-V1830 im Einsatz von mobilen Teams punkten.

Zukunftsperspektiven

Der DP-V1830 verfügt über ein neues Prozessor-Konzept, das es erlaubt, über zukünftige exklusive Firmware-Updates die Leistung des Displays zu steigern, erläutert Canon. Der Hersteller plant, im Sommer 2022 eine Firmware zur Unterstützung von RGB-Parade-Waveform-Monitoring sowie die Eingangsumschaltung über den Multifunktions-SDI-Ausgang. Weitere Features sollen folgen.

Um eine bessere Sichtbarkeit und Kontrolle der Bildqualität zu ermöglichen, soll das Upgrade auch Anpassungen für die Dual/Quad-Anzeige ermöglichen und es sollen sich individuelle LUTs auf jeden Eingang anwenden lassen, sowie eine CIE-Normfarbtafel, für die Farbverteilung über das gesamte Bild.