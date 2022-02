Marshall-Kamera im All bei Webb-Launch

Der Launch des Webb-Weltraumteleskops aus der Ariane-Rakete ins All wurde von Marshall-Kameras erfasst.

Solche Bilder wird es so schnell nicht wieder geben: Beim Aussetzen des James-Webb-Weltraumteleskops aus der Ariane-5-Rakete im Weltall nahmen zwei mitgeflogene Minikameras von Marshall diesen historischen Moment auf.

Echtzeit-Video von der Aussetzung des James Webb Space Telescope von der Ariane 5-Trägerrakete und die anschließende Entfaltung der Solaranlage — aufgenommen mit einer Marshall-Kamera.

Mehr als 30 Jahre ist es her, dass das Hubble-Weltraumteleskop ins All geschossen wurde. Ende Dezember 2021 wurde dann das James-Webb-Weltraumteleskop ins All geschossen, das nun die weitere Erforschung des Weltalls ermöglicht, als leistungsstärkstes Weltraumteleskop, das je gebaut wurde. Das James-Webb-Teleskop wurde am 25. Dezember 2021 von der ESA in Zusammenarbeit mit der amerikanischen NASA und der kanadischen CSA an Bord einer Ariane-5-Rakete in die Umlaufbahn gebracht.

Die historischen Momente, in denen das Weltraumteleskop in der gewünschten Position im All ausgesetzt wurde, und die Ausfaltung der Sonnensegel, die seinen Betrieb ermöglichen, wurden vom Frachtraum der Ariane aus mit zwei Marshall-Videokameras aufgenommen. Installiert hatte die Kameras Réaltra Space Systems mit Sitz in Dublin. Diesem Unternehmen hatte die ESA den Auftrag erteilt, das gesamte Videokamera-Telemetriesystem zu entwerfen und zu entwickeln. Als Teil dieses Systems wählte Réaltra zwei Miniatur-HD-Kameras von Marshall Electronics aus. Mit diesen Kameras konnte einem weltweiten Publikum gezeigt werden, wie das Teleskop von der Ariane entkoppelt und positioniert wurde. Die Kameras wurden von Marcam Europe geliefert, dem EMEA-Distributor von Marshall Electronics.



»Marshall kann auf eine lange Geschichte bei der Integration von Kameras und Objektiven an Bord von Raketen, Satelliten und Raumfahrzeugen zurückblicken. Als es also darum ging, die richtige Ausrüstung für den Launch auszuwählen, wählte Réaltra den perfekten Partner«, sagt Tod Musgrave, Direktor für Kameras bei Marshall Electronics. »Wir fühlen uns geehrt, für ein historisches Ereignis dieser Größe ausgewählt worden zu sein, und sind stolz darauf, dass unsere Kameras an Bord sind, um den Start mit Beobachtern auf der ganzen Welt zu teilen.«

In Deutschland vertreiben Mediatec und andere Händler die Kameras von Marshall, deutsche Distributoren sind Vision2See und NMAV.