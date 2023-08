Røde Wireless Pro

Das neue Wireless Pro bietet 32-Bit-Float Recording für Aufnahmen ohne Clipping, verriegelbare Anschlüsse und Timecode Sync.

Mit dem ursprünglichen Wireless Go hat Røde Pionierarbeit in der Kategorie der ultrakompakten Drahtlosmikrofone geleistet und will dieses Erbe in einer neuen Version des Wireless Pro fortsetzen. Dank der hochmodernen digitalen 2,4-GHz-Übertragung der Serie IV und des firmeneigenen Codecs mit nahezu null Latenz und 128-Bit-Verschlüsselung liefert es kristallklaren, stabilen Klang mit einer Reichweite von bis zu 260 m, betont der Anbieter.







32-Bit-Float

Dank der 32-Bit-Float-On-Board-Aufnahme ist das Audiomaterial bei jeder Aufnahme gesichert und kann in der Nachbearbeitung wiederhergestellt werden, wenn eine Aufnahme zu laut oder zu leise war.

Neben der integrierten 32-Bit-Float-Aufnahme bietet das Wireless Pro weitere Funktionen wie die intelligente GainAssist-Technologie.

Timecode

Mit der Timecode-Fähigkeit des Wireless Pro ist es möglich, Audio- und Videodaten zu synchronisieren – externe Timecode-Systeme sind somit obsolet.

Anschlüsse

Dank seiner analogen (3,5 mm) und digitalen (USB-C) Ausgänge ist Wireless Pro universell mit Kameras und anderen Audiogeräten, iOS- und Android-Smartphones und -Tablets sowie Windows- und Mac-Computern kompatibel.

Konfiguration und Steuerung

Über das helle LCD-Display lassen sich die Audiopegel auf einen Blick überprüfen und die Einstellungen mit speziellen Reglern für alles von der Verstärkungsanpassung bis zum Auslösen von Aufnahmen konfigurieren. Mit der Røde Central-App ist es möglich, das System von überall aus per Computer oder Smartphone an die individuellen Bedürfnisse anzupassen.

Abhören und Aufnehmen

Das Wireless Pro verfügt einen Kopfhörerausgang mit integriertem Pegelregler. Daran lässt sich auch ein Headset oder ein Sprechermikrofon wie z. B. ein Lavaliermikrofon anschließen, um eine dritte Audiospur aufzunehmen.

Smart Charge Case

Das mitgelieferte Smart Charge Case schützt das Wireless Pro nicht nur unterwegs, sondern sorgt auch dafür, dass es immer aufgeladen und einsatzbereit ist. Außerdem ermöglicht es eine ultraschnelle Datenübertragung.

Verriegelbare Anschlüsse

Neu sind die verriegelbaren 3,5-mm-Lavalier-Anschlüsse des Wireless Pro – darüber werden sich viele professionelle Anwender freuen. Sie müssen sich nun keine Sorgen machen, dass ihre Mikrofone während der Aufnahme herausgezogen werden. Die Anschlüsse sind laut Anbieter perfekt abgestimmt auf die mitgelieferten Lavalier II Premium-Lavaliermikrofone.

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten sind zwei professionelle Lavalier II-Mikrofone sowie ein pelzbesetzter Windschutz für den Einsatz im Freien, ein Paar MagClip Go, mit denen sich die Sender überall befestigen lassen, ein intelligentes Ladeetui und ein praktisches Zubehörpaket zur Aufbewahrung von Lavaliers, Kabel und Clips.

Preis

Røde gibt den Verkaufspreis mit 399 Dollar an.