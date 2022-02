Mikrofon-Neuheiten von Røde

Das Drahtlos-Mikrofon Wireless Go II ist jetzt auch mit einem Sendemodul verfügbar; VideoMic Go II ist ein Richtmikro, das auch als USB-Mikro funktioniert.

Wireless Go II Single

Das Wireless Go II ist ein Drahtlos-Mikrofon. Bisher gab es das Mikrofon mit zwei Empfängern. Künftig wird es Røde aber auch als Einzelset anbieten – dann als Wireless Go II Single. Es bietet also denselben ultrakompakten Formfaktor und dieselben Funktionen wie das Original, ist aber mit nur einem statt mit zwei Sendern ausgerüstet. Aus der Sicht von Røde eignet sich das Mikrofon insbesondere für Solo-Content-Ersteller.

Der Empfänger des Einzelsets ist übrigens identisch mit dem der Zweikanalversion, so dass ein zusätzlicher Sender für Zweikanalaufnahmen einfach gekoppelt werden kann.

Lieferumfang:

1 x Zweikanal-Empfänger

1 x Sender

2 x Fell-Windschutz

2 x SC20 (USB-C-Kabel)

1 x SC5 (3,5-mm-Klinkenkabel)

1 x Hülle

Der UVP für Wireless Go II Single liegt bei 219 Euro (Bruttopreis).