Røde Wireless ME

Das Wireless ME ist ein ultrakompaktes drahtloses Mikrofonsystem – für Interviews, Reportagen, Präsentationen, Filmaufnahmen und vieles mehr.

Das Wireless ME ist ein ultrakompaktes drahtloses Mikrofonsystem. Es weist den gleichen Formfaktor im Taschenformat wie das ursprüngliche Wireless GOo und Wireless Go II auf, mit Funktionen wie GainAssist, einem hochwertigen Mikrofon, das sowohl in den Sender als auch in den Empfänger integriert ist, und vollständiger Kompatibilität mit Kameras, Computern und Smartphones. Aus der Sicht von Røde ist Wireless ME der perfekte drahtlose Begleiter für die Erstellung von Interviews, Reportagen, Präsentationen, Filmaufnahmen und vielem mehr.

Hauptmerkmale:

Ultrakompaktes und benutzerfreundliches drahtloses Mikrofonsystem

Digitale 2,4-GHz-Übertragung der Serie IV für kristallklare Aufnahmen mit über 100 m Reichweite

Hochwertige Mikrofone sowohl im Sender als auch im Empfänger integriert

Intelligente GainAssist-Technologie regelt automatisch die Audiopegel für einen perfekt klaren Klang in jeder Anwendung

Funktioniert nahtlos mit Kameras, Computern und iPhones oder Android-Smartphones

Eingebauter, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku – bis zu 7 Stunden Akkulaufzeit

Kompatibel mit den Røde-Video- und -Audio-Apps, darunter Røde Capture, Røde Connect und Røde Reporter

Anschlussmöglichkeit eines zusätzlichen Senders für die gleichzeitige Aufnahme von drei Mikrofonen

Alle erforderlichen Kabel und Zubehörteile im Lieferumfang enthalten

Drahtlos

Das Wireless ME nutzt die digitale 2,4-GHz-Übertragung der Serie IV von Røde mit 128-Bit-Verschlüsselung, um eine stabile kabellose Audioübertragung mit einer Reichweite von über 100 m zu ermöglichen. Man muss den Empfänger lediglich an die Kamera, das Smartphone oder den Computer anschließen, den Sender an sich oder am Gesprächspartner platzieren und die Aufnahmetaste drücken, um den Ton freihändig und ohne Kabel aufzuzeichnen.

Aufnahme in Sekundenschnelle

Mit dem Wireless ME kann man in Sekundenschnelle Audio aufzeichnen. Sender und Empfänger werden automatisch gekoppelt.

Perfekter Ton, jedes Mal

Das Wireless ME verfügt über broadcasttaugliche omnidirektionale Mikrofone für die Tonaufnahme. Außerdem verfügt es über die GainAssist-Technologie von Røde. Dabei kommen intelligente Algorithmen im Audioprozessor der Wireless ME zum Einsatz, die die Audiopegel automatisch regeln, um sicherzustellen, dass sie perfekt ausbalanciert sind und eine Übersteuerung des Tons verhindert wird.

Wireless You und Wireless ME

Das Wireless ME ist das erste drahtlose Mikrofon mit Mikrofonen, die sowohl im Sender als auch im Empfänger integriert sind. Es ist also möglich, sowohl vor als auch hinter der Kamera Ton aufnehmen – ideal für die Aufnahme von Zwei-Wege-Interviews bis hin zu Voice-Overs für Videoinhalte.

Profi-Audio im Taschenformat

Dank des praktischen Clips lässt sich das Mikrofon problemlos an der Kleidung oder an der Kamera befestigen, ohne dass zusätzliches Zubehör erforderlich ist.

Inhalte mit Røde Capture erstellen

Røde Capture ist eine einfach zu bedienende iOS-Video-App mit Funktionen für die Erstellung von Inhalten.

Sie bietet direkte In-App-Kontrolle kompatibler Røde-Mikrofone für professionelle Audioaufnahmen und einen Dual-Kamera-Modus für gleichzeitige Aufnahmen mit der Front- und Selfie-Kamera. Mit Bild-in-Bild- und Split-Screen-Aufnahmen lässt sich Røde Capture mit den beiden eingebauten Mikrofonen des Wireless ME kombinieren – eine gute Kombination für die Erstellung von Inhalten für TikTok, Instagram, Snapchat oder YouTube-Kurzfilme, Interviews oder Podcasts und andere Medienanwendungen.

Volle Kontrolle mit Røde Central

Røde Central ist eine einfach zu bedienende Desktop- und Handy-App, mit der man das Wireless ME überall konfigurieren kann. Die App steht zum kostenlosen Download bereit.

Lieferumfang

Im Lieferumfang der Wireless ME ist alles enthalten, was man benötigt, um sofort mit der Aufnahme zu beginnen. Dazu gehören vier Kabel für den Anschluss an Telefone, Tablets, Kameras, Computer und mehr sowie zwei Mal Windschutz für Aufnahmen im Freien und bei Wind. Zum Lieferumfang gehört auch eine praktische Tasche zur sicheren Aufbewahrung des Wireless ME.

Der Preis für das Mikrofon beträgt rund 150 Euro netto.