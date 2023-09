Die IBC2023 ist vorüber

Die IBC2023 in Amsterdam ist vorbei, ein erster Rückblick in Meldungen.

Um 16:00 Uhr endete am 18. September 2023 die IBC2023. Eine erste Übersicht der IBC2023-Meldungen von film-tv-video.de finden Sie hier.

Die IBC2023 ist somit Geschichte, die Broadcast-Messe komplimentierte die Besucher aus dem Amsterdamer Messezentrum RAI freundlich hinaus und ließ die Abbauteams in die Hallen, die dort nun ihr geschäftiges, hektisches und lärmendes Treiben vorantreiben.

Aktuelle Besucherzahlen der diesjährigen Ausgabe nannte der Veranstalter noch nicht, im Vorjahr waren laut IBC 37.071 Besucher aus 170 Ländern nach Amsterdam gekommen. Die meisten Gesprächspartner von film-tv-video.de hatten den Eindruck, dass es in diesem Jahr eher mehr Besucher waren als im Vorjahr.

Die abreisenden Messeteilnehmer hoffen natürlich, dass sich in diesem Jahr das Chaos am Flughafen Schiphol nicht wiederholt, das sich im Vorjahr nach Messeende ereignet hatte: Die Rückreise von der Messe war für viele Besucher ein Desaster, denn schon weit vor der Abflughalle des Amsterdamer Flughafens Schiphol bildeten sich endlos lange Schlangen von Menschen, die stundenlang warten mussten, bevor sie durch die Security-Schleusen eintreten konnten. Viele erreichten ihre Flüge nicht mehr — obwohl sie schon mehrere Stunden vor Abflug am Flughafen waren. Erste Rückmeldungen von IBC2023-Abreisenden signalisieren bisher normalen Betrieb am Flughafen.

Messeende — und neue Termine

Der Veranstalter bedankte sich mit Bannern bei den Besuchern der IBC2023 und kündigte dort auch schon die Daten für das Jahr 2024 an.

Die IBC plant für die kommenden Jahre auch weiterhin für den September in Amsterdam: Die IBC2024 soll vom 13. bis 16. September 2024 stattfinden, die IBC2025 vom 12. bis 15. September 2025.

Weitere Berichterstattung

Natürlich wird es bei film-tv-video.de noch eine umfangreiche Nachlese der IBC2023 geben. Weil aber hierfür erst noch Videos geschnitten, Meldungen geschrieben und Fotos ausgewählt werden müssen, bleibt die Messe hier inhaltlich noch eine geraume Weile präsent.

Im folgenden finden Sie einen ersten thematisch sortierten Rückblick. Diese Übersichtsseiten werden fortlaufend ergänzt und am Ende der IBC2023-Berichterstattung wird es noch eine Komplettübersicht geben.

Hier finden sie die thematisch sortierten Meldungen:

Kameras, Objektive, Audio, Postproduction, Branche, Investitionen/Unternehmen, Newsroom/MAM, Storage, Cloud, Signaltechnik, Weitere

Sie können auch hier im normalen Layout von film-tv-video.de stöbern, was die Messe brachte.