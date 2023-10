Intelligentes Multikamera-Videoconferencing für größere Räume und Gruppen

Inogeni und Nureva bieten eine einfache Multikamera-Videoconferencing-Lösung für größere Räume und Gruppen an.

In zunehmendem Maß wachsen Technologien aus den Bereichen Streaming und Videoconferencing zusammen. Gleichzeitig soll die Nutzung dieser Technologien einfacher und automatisiert werden. Ein Beispiel für diese Trends ist die jüngste Zusammenarbeit der Hersteller Inogeni und Nureva.

Inogeni bietet zahlreiche Konverter, Mischer und Switches an, die es IT- und AV-Experten ermöglichen, ihre Konferenzen und Präsentationen zu verbessern und einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen.

Nureva kommt aus dem Bereich Audioconferencing und hat hierfür Technologien und Produkte entwickelt, die dafür sorgen, dass die Personen im Konferenzraum gut und störungsfrei hören, aber im Gegenzug auch sie von den entfernten Teilnehmern gut gehört werden.

Gemeinsam haben die Unternehmen nun eine einfach nutzbare, weitgehend automatisierte Lösung für Multikamera-Videoconferencing für größere Räume und Gruppen entwickelt. Dabei wird analysiert, wer im Konferenzraum spricht, und es wird automatisch in Microsoft Teams und Zoom Rooms zwischen den jeweils passenden Kameras umgeschaltet. Dabei können USB- oder HDMI-Kameras verwendet werden, und der Inogeni-Switcher Cam230 wird für die Umschaltung zwischen den Kameras genutzt.

So funktioniert das System

Das Audiosystem HDL410-System von Nureva nutzt eine Technologie, die man vielleicht eine »virtuelle Mikrofonierung« nennen könnte: anhand der in den Soundbars des Systems fest installierten Mikrofone wird analysiert und lokalisiert, wo sich der jeweilige Sprecher befindet. Ein Audioprozessor optimiert darauf hin permanent die Tonaufnahme, auch wenn sich der Sprecher im Raum bewegt. Diese Lokalisierung wird genutzt, und es werden die jeweils passenden Kamerazonen genutzt. Das Audiosystem schaltet entsprechend den Cam230-Switcher um.

Die Einrichtung ist laut den Herstellern schnell erledigt: In nur wenigen Minuten lassen sich bis zu drei Zonen definieren, die jeweils einer Kamera und deren Sicht auf den Raum zugeordnet werden. Während eines Meetings oder einer Vorlesung wird anhand der Standortdaten automatisch die Kamera aktiviert, die der Zone zugeordnet ist, in der gerade gesprochen wird, so dass Teilnehmer aus der Ferne das Gespräch leichter verfolgen können. Die Funktion ist kompatibel mit Microsoft Teams, Zoom und anderen Clients, die nicht von Haus aus mehrere Kamerastreams in einem Raum unterstützen.







Cam230 wiederum funktioniert mit USB- oder HDMI-Kameras aller Marken, einschließlich der von Nureva angebotenen CV30.

Gilles Chouinard, Präsident und CTO von Inogeni: »Wir freuen uns, unsere Technologie mit Nureva zu teilen und eine effektive Lösung zu finden, die ein schnelles und automatisches Umschalten von mehreren Kameras in großen Räumen für Klassenzimmer und kollaborative Meetings ermöglicht.«

Die Kamerazonen werden über eine einfache Klick- und Ziehschnittstelle in der Nureva-Konsole definiert, der cloud-basierten Verwaltungsplattform, die in jedem Nureva-System enthalten ist. Die einheitliche Abdeckungskarte des HDL410-Systems generiert automatisch eine zweidimensionale Ansicht des Raums und des Mikrofonabdeckungsbereichs, wodurch die Erstellung und Zuordnung der Zonen erleichtert wird. Dieser IT-freundliche Ansatz macht zusätzliche Software und spezielles technisches Fachwissen überflüssig, die bei herkömmlichen Lösungen für die Umschaltung mehrerer Kameras oft erforderlich sind. Die Funktion der Kamerazonen ergänzt außerdem alle bereits in die Kameras integrierten Funktionen, einschließlich PTZ-Funktionalität und Gesichts- oder Talent-Tracking.

Diese neue einfache, skalierbare Lösung wird durch die patentierte Microphone-Mist-Technologie von Nureva ermöglicht, die sozusagen den jeweiligen Raum mit Tausenden von virtuellen Mikrofonen bestückt, die zur genauen Lokalisierung von Schallquellen und zur Mikrofonabnahme im gesamten Raum verwendet werden. Hochentwickelte Algorithmen blenden unerwünschte Geräusche präventiv aus, passen die Verstärkung automatisch an die Position des Sprechers an und kalibrieren das System kontinuierlich automatisch als Reaktion auf die sich ändernden akustischen Eigenschaften des Raums. Diese Funktionen sorgen für eine klare, konsistente Audiowiedergabe an entfernte Teilnehmer, die den Videostream begleitet.

Durch das automatische Umschalten von zwei oder drei Kameras in einem größeren Raum wird die Zusammenarbeit aus der Ferne interessanter, da die Remote-Teilnehmer einen klaren Blick auf den aktiven Redner haben. Die Kameraansicht wechselt beispielsweise automatisch zwischen einem Moderator oder Dozenten am Anfang des Raums und anderen im Raum, je nachdem, wer gerade spricht.

Das erweitert die Möglichkeiten von Microsoft Teams, Zoom und anderen Conferencing-Plattformen, ohne dass eine Integration oder Anpassung erforderlich wäre.

»Wir freuen uns, IT-Teams eine neue und einfache Möglichkeit zu bieten, automatische Kamerawechsel in ihren größeren Arbeits- und Lernräumen zu implementieren“, sagte Nancy Knowlton, CEO von Nureva. „Die fortschrittlichen Funktionen der Microphone Mist-Technologie eröffnen weiterhin neue Möglichkeiten, um eine umfassende und ansprechende Remote-Zusammenarbeit in großem Umfang zu ermöglichen.“

Ab Dezember bietet Nureva die neue, ergänzte Funktionalität für das Audiosystem HDL410 an, im Bundle mit einem Multikamera-Switcher des Typs Cam230 von Inogeni. Deutscher Distributor von Inogeni ist New Media AV.