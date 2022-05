Telemetrics erweitert Portfolio

Telemetrics stellt etliche Neuheiten für seine OmniGlide-Robotik-Lösungen vor.

Telemetrics, ein Pionier auf dem Gebiet der Robotik-Kamerasteuerung, stellte im Rahmen NAB2022 in Las Vegas eine Vielzahl neuer und erweiterter Produkte und Systeme vor, die allesamt darauf ausgelegt sind, Videoproduktionen mit mehreren Kameras für die Märkte Studio, Live-Sport, Unternehmen, Bildung und Behörden zu optimieren. Zu den Neuheiten gehören innovative Tools zur Optimierung von Remote-Produktionen, Vor-Ort-Produktionen und einer Mischung aus beidem.

OmniGlide Robotic Roving Plattform

Zwei Telemetrics OmniGlide Robotic Rover Systeme waren während der NAB am Telemetrics-Stand im Live-Betrieb und mit neuen Funktionen zu sehen. Sie bieten eine bessere Leistung im Zusammenspiel mit On-Air-Sets sowie mit virtuellen Sets und Augmented-Reality-Anwendungen von Unternehmen wie Orad (Avid) und Vizrt.

Zu den neuen Funktionen in diesem Jahr gehört »Path Planning«, die vom Steuerpanel aus gemeinsam mit dem Rover durchgeführt wird.

Damit können Benutzer komplexe nichtlineare Pfade in einem Studio oder Veranstaltungsraum navigieren und Kollisionen mit Kulissen und Studiopersonal vermeiden. Eine spezielle KI-gestützte Software ermöglicht es dem Rover, den Raum, in dem er arbeitet, instinktiv zu erlernen und den sichersten und am wenigsten behinderten Weg von Punkt A nach Punkt B zu finden.

Die Telemetrics RoboEye mit ihrem 1-Zoll-Exmor 4K-Sensorblock bietet eine hochwertige Bilderfassung, so Telemetrics. Die Kamera ist mit einem 12G-Ausgang bestückt, der jetzt mit SDI-BNC-Anschlüssen oder Glasfaser (für die Signalverteilung über größere Entfernungen) verfügbar ist. Über ein SFP-Modul, das der Kunde bereitstellt, lässt sich das anschließen.

Auf dem Stand wurde zudem auch ein neues Camera Control Interface zwischen dem kompakten Telemetrics CP-S5 Schwenk-/Neigekopf und einer Vielzahl von DLSR-Kameras — von Firmen wie Canon, Panasonic und Sony — vorgestellt. Damit wird es möglich, qualitativ hochwertige Standbilder und Videos über eine präzise Fernsteuerung aus kurzer oder langer Entfernung aufzunehmen.

Robotic Camera Control Panels (RCCP)

Telemetrics entwickelt nach eigenen Erläuterungen kontinuierlich neue Funktionen, die Arbeitsabläufe optimieren und den Betrieb von Robotic Cameras schneller, einfacher und leistungsfähiger machen. Während der NAB präsentiert das Unternehmen live die neuen Funktionen des RCCP-2A Control Panels, darunter Prep Execute, Motion Edit, Enhanced Trim Shot und InFlight Bumping.

Mit der ersten Funktion, Prep Execute, kann der Benutzer den Roboter anweisen, sich auf eine Startposition vorzubereiten, und wenn er bereit ist, kann er die Bewegung mit einem einzigen Tastendruck ausführen. InFlight Bumping ermöglicht es dem Operator, sich auf Bewegungen des Schauspielers oder Änderungen im Produktionsablauf in Echtzeit einzustellen. Die Kamerabewegungen werden gewissermaßen »während des Fluges« angepasst.

Das RCCP-2A-Panel wird auch mit verbessertem Talent-Tracking in der AI-unterstützten Talent-Tracking-Software »reFrame« vorgestellt, die sowohl in den Softwarepaketen STS Studio als auch LGS Legislative verfügbar ist. Neu in diesem Jahr (obwohl es bereits 2020 entwickelt wurde) sind Ultra-Breitband-Sensoren, die eine dritte Ebene der Verfolgung zu der bewährten Gesichts- und Objektverfolgung hinzufügen. Dadurch wird die Genauigkeit bei der Verfolgung von Personen vor der Kamera erheblich verbessert. Dies dient auch als Technologie für Echtzeit-Location oder Spatial Awareness. Telemetrics betont, dass reFrame eine extrem zuverlässige Talent-Tracking-Software sei.

Neue intelligente Stromversorgung

Telemetrics hat eine neue Multifunktions-Stromversorgung für seine Roboter-Kamerakontrollsysteme entwickelt, die ein kleines LCD-Display für Beschriftungs- und Diagnosezwecke enthält. PS-RM2-48 verfügt außerdem über eine Ethernet-Verbindung, die es dem Anwender ermöglicht, das Netzteil aus der Ferne zu steuern und zu überwachen. Dies dient auch der Sicherheit, da die Benutzer nun die Stromabnahme des Netzteils überwachen können.

Mit PS-RM2-48 können Robotic-Camera-Komponenten remote ein- und ausgeschaltet werden. Zudem liefert die neue Stromversorgung mehr »Saft«. In der Vergangenheit benötigte eine Telemetrics OmniGlide Robotic Roving Platform drei oder vier Stromversorgungen (für den Rover, den Televator und den Schwenk-/Neigekopf).

Mit dem neuen Produkt können die Kunden nun alle Komponenten mit einer einzigen Versorgung betreiben. PS-RM2-48 ist zudem laut Telemetrics einfacher zu bedienen, benötigt weniger Platz im Rack und bietet einen größeren Funktionsumfang.

PS-RM2-48 wird ab sofort mit allen neuen Robotic Camera-Lösungen von Telemetrics ausgeliefert.

Ausfahrbare Säulen

Der ausziehbare Telemetrics ECM-3/-5 Televator Robotik-Auslegerarm bietet neue Möglichkeiten für kreative On-Air-Aufnahmen, da er doppelt so weit ausziehbar ist wie andere Televator Produkte (mehr als 1,5 m). Dadurch kann er an einem Telemetrics TG4-Deckenschienensystem an der Decke montiert werden – für Räume mit hohen Decken – und einzigartige Kamerawinkel und Looks zu einer Produktion hinzufügen, die vorher nicht möglich waren.

Die längere, nach unten verlaufende Säule bietet einen reibungslosen Betrieb für eine präzise Kamerapositionierung und ein leicht zu bedienendes Kabelmanagement an der Vorder- und Rückseite des Geräts, wodurch die Leistung bei der längsten Auszugslänge (14’8″ mit Kamera und Schwenk-/Neigekopf) und dem kompaktesten Formfaktor stabil und zuverlässig ist. Die Einheit ist so konzipiert, dass sie an einer Decke montiert werden kann, die von einem Telemetrics TG4 Schienensystem und einem Trolley nach unten reicht.

Vielseitige Kamera-Schienensysteme

Auf dem Messestand zeigte Telemetrics zudem mehrere Modelle aus seinem TG4 Schienensystem- und Trolley-Portfolio, darunter gebogene und gerade Kameraschienensysteme, die sowohl an der Decke als auch am Boden montiert werden können.