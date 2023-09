Neue SanDisk- und SanDisk-Pro-Lösungen

Western Digital stellt neue SanDisk-Speicherlösungen für die professionelle Videoproduktion vor.

Im Rahmen der IBC2023 zeigte Western Digital zwei Desktop-Speicher aus der SanDisk-Professional-Produktlinie sowie eine neue SanDisk-Speicherkarte im CFexpress-Format. Die Produkte sind speziell für Videoprofis optimiert.

SanDisk Professional G-Drive Project

Der Speicher ist mit einer leistungsstarken Thunderbolt-3-Schnittstelle ausgestattet und flexibel skalierbar. Dank Daisy-Chaining unterstützt er bis zu fünf Geräte. Damit lassen sich unterschiedliche Workflows zur Erstellung digitaler Inhalte einfach bewältigen, so der Hersteller. Die Lösung ist mit USB 3.2 Gen 2 kompatibel.

Die integrierte Ultrastar-Festplatte der Enterprise-Klasse mit 7.200 U/min bietet eine Kapazität von bis zu 22 TB und eine Lese- und Schreibgeschwindigkeit von 260 MB/s. Das ermöglicht die nötige Flexibilität, auch um anspruchsvolle Aufgaben zu bewältigen und wichtige Inhalte jederzeit und schnell zu sichern.

Die SanDisk Professional G-Drive Project ist zum Endkundenpreis ab 412,99 Euro (UVP) mit einer Speicherkapazität ab 6 TB und fünf Jahren Garantie im Western Digital Store oder über ausgewählte E-Tailer und Distributoren erhältlich.

SanDisk Professional G-Raid Mirror

Mit einer hohen Kapazität von bis zu 44 TB (22 TB im vorkonfigurierten Raid-1-Modus) auf zwei Ultrastar-Festplatten der Enterprise-Klasse mit 7.200 U/min eignet sich dieser Speicher gleichermaßen für anspruchsvolle Aufgaben und die Archivierung wichtiger Inhalte. Mit dieser Lösung können Medienprofis ihre Aufnahmen sichern und haben alle Daten an einem Ort.

Extra Plus: Daten-Spiegelung für absolute Sicherheit: Vorkonfiguriert im Raid-1-Modus, werden wertvolle Inhalte zur Datenredundanz automatisch auf die zweite Festplatte dupliziert. Der Modus lässt sich von Raid 1 zu Raid 0 oder JBOD ganz einfach per Knopfdruck ändern. Eine App oder spezielle Software ist dafür nicht notwendig.

Inhalte von einem SanDisk Professional Pro-Blade SSD-Mag, das die Anwender schon besitzen oder neu erwerben, können durch den Pro-Blade SSD-Mag-Slot mit hoher Geschwindigkeit ausgelagert, kopiert oder bearbeitet werden.

Die SanDisk Professional G-Raid Mirror ist laut Hersteller »bald« im Western Digital Store und über ausgewählte E-Retailer und Distributoren erhältlich. Vorbestellungen sind über den Western Digital Store zu einem Preis ab 731,99 Euro (12 TB bei einer Garantie von fünf Jahren) möglich.

Western Digital baut Thunderbolt-Angebot aus

»Ich freue mich zu sehen, wie Western Digital das Thunderbolt-Angebot ausbaut und die Medien- und Unterhaltungsindustrie mit High-End-Speicherlösungen versorgt«, sagt Jason Ziller, General Manager, Client Connectivity Division bei der Intel Corporation. »Die neuen SanDisk-Professional-Speicher bieten dafür die ideale Kombination aus der Leistungsfähigkeit unserer Thunderbolt-Technologie, Festplatten der Enterprise-Klasse sowie der Multi-Geräte-Konnektivität mit den vorhandenen Lösungen.«

»Mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz, Spezialeffekten sowie dem Übergang von 4K zu 8K und 12K in der Film- und Medienbranche steigt der Bedarf an leistungsstarken, zuverlässigen Speicherlösungen«, sagt Ruben Dennenwaldt, Head of Product Marketing and Marketing Operations EU/CIS bei Western Digital. »Dem tragen wir mit unseren neuen Produkten Rechnung. Content Creator können sie nahtlos in ihre Arbeitsabläufe integrieren – ganz gleich ob unterwegs, im Büro oder im Schneideraum.«

SanDisk Pro-Cinema CFexpress Type B

Diese neue CFexpress-Speicherkarte ermöglicht eine ultraschnelle Datenverarbeitung für 8K-Videos in Kinoqualität — ohne Bildaussetzer, erklärt Western Digital. Dafür sorgt eine kontinuierliche Schreibgeschwindigkeit von mindestens 1.400 MB/s. Dank robustem Gehäuse hält die Karte auch Stürzen aus einer Höhe bis zu 1 m oder mit einer Kraft von bis zu 50 Newton (fünf kg Gewicht fällt drauf) stand. So werden unersetzliche Aufnahmen und Videos geschützt, auch wenn es mal rauer zugeht.

Die Speicherkarte ist mit dem Pro-Reader-CFexpress und den Pro-Dock4-Geräten von SanDisk Professional kompatibel – für skalierbare parallele Datenübertragungen und maximale Produktivität.

Die SanDisk Pro-Cinem CFexpress Type B Speicherkarte wird ab Herbst im Western Digital Store und über ausgewählte E-Tailer und Distributoren erhältlich sein. Vorbestellungen sind über den Western Digital Store zu einem Preis ab 454,99 Euro (bei einer Speicherkapazität von 320 GB und lebenslanger Garantie) möglich.