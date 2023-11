LA Clippers: Atomos Ninja Ultra für Social Media

Die Profi-Basketballmannschaft nutzt Camera-to-Cloud mit Monitor/Recorder Ninja Ultra von Atomos.

Die NBA-Mannschaft LA Clippers nutzt den Monitor/Recorder Ninja Ultra von Atomos, schickt das Material in Form von Highlights, Interviews und kurzen Hintergrund-Reportagen via Social Media an seine Fans, aktiviert und intensiviert damit die Verbindung zwischen Fans und Mannschaft.

Der Ninja Ultra ist besonders auch für C2C-Anwendungen optimiert, da das Gerät mit dem neuen AtomOS 11 Betriebssystem ausgestattet ist. Damit wird ein Workflow ermöglicht, den das Medienteam der LA Clippers umsetzt: Die Dateien, die auf dem Ninja Ultra aufgezeichnet werden, werden parallel in Echtzeit mit einem Redaktionsteam geteilt und via Frame.io von Adobe hochgeladen. Das Editing-Team verwendet das Material dann via Social Media und verbreitet die Infos über verschiedene Kanäle an die Clippers-Fans. Die hohe Geschwindigkeit, mit der die Dateien hochgeladen werden, ermöglicht es den Redakteuren, sofort mit der Arbeit zu beginnen, das Social-Media-Team kann somit sehr schnell Bilder und Töne mit den Fans teilen.

Die LA Clippers nutzen dabei die neue 4K H.265 Upload-Funktion des Ninja Ultra, die es dem Produktionsteam ermöglicht, Inhalte aufzunehmen und direkt nach jeder Aufnahme automatisch hochwertige 10-Bit 4K H.265 Proxies via Frame.io hochzuladen. Mit diesen 4K-Proxys können die Editoren das Bild dann in verschiedenen Seitenverhältnissen für die Bereitstellung auf verschiedenen Social-Media-Plattformen beschneiden, ausstanzen, formatieren und kodieren.

Die Bereitstellung von 4K-Clips via Cloud über diese H.265-Upload-Funktion ermöglicht dem LA Clippers-Produktionsteam und seinen Remote-Editoren mehr kreative Flexibilität und Freiheit bei der Wahl der Komposition, ohne dass die Endqualität darunter leiden würde.

Außerdem wird der Stress durch knappe Deadlines erheblich reduziert, da die Clips nach jeder Aufnahme automatisch in Frame.io bereitstehen und die Editoren im engen Kontakt zusammen mit der Kamera und dem Produktionsteam arbeiten können.