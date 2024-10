Atomos: Shogun Classic, Ninja & Shogun Preissenkung und NDI 6

Auf der IBC kündigt Atomos mehrere wichtige Updates für seine Flaggschiff-Monitor-Recorder der Ninja- und Shogun-Familie an.

Zu den IBC-Neuheiten von Atomos zählen zeitlich begrenzte Preissenkungen, NDI 6-Unterstützung, die Einführung von Shogun Classic und verbesserte Kamera-zu-Cloud-Workflows, die von den wichtigen Branchenpartnern frame.io und Dropbox unterstützt werden.

Bis zum 31. Oktober ist Ninja Ultra für nur 649 € (bisher 799 €) ohne lokale Umsatzsteuer und Shogun Ultra für 999 € (bisher 1.199 €) ohne lokale Umsatzsteuer erhältlich.

Auf der IBC wird auch die (Wieder-)Einführung von Shogun Classic vorgestellt. Früher als Shogun 7 bekannt, verfügt das Gerät im Gegensatz zum aktuellen Shogun Ultra über XLR-Anschlüsse und vier unabhängige, umschaltbare SDI-Eingänge.

»Broadcast-Kunden haben diese Konnektivität vermisst«, kommentierte Jeromy Young, CEO von Atomos. »Deshalb haben wir das Produkt als Shogun Classic wieder eingeführt, um die Nachfrage zu decken. Wie bei Shinobi II und Touch-Autofokus, Ninja Phone und 4K geht es darum, den Kunden zuzuhören.«

Shogun Classic ist ab sofort für 999 € ohne lokale Umsatzsteuer erhältlich.

Eine wichtige Ankündigung auf der IBC ist die Unterstützung von NDI 6 auf Ninja und Shogun. »Seit ich Anfang des Jahres zu Atomos zurückgekehrt bin, betone ich die Bedeutung von HDR und 10-Bit-Farbtiefe in der Videoproduktion«, sagt Young. »Beide sind seit einiger Zeit Kernkomponenten der Atomos-Produkte, und es ist großartig zu sehen, dass NDI 6 beides unterstützt. Die Atomos-Produkte werden in den kommenden Monaten 10-Bit-HDR-NDI unterstützen. Ich denke, dass diese Initiative ein wichtiger Treiber für NDI in Broadcast-Umgebungen sein wird, und wir sind ideal positioniert, um dies zu nutzen.«

Auch für Atomos bleiben Workflows für die Zusammenarbeit von der Kamera bis zur Cloud und remote wichtige technologische Säulen. Mit neuen Firmware-Updates für die Serien Ninja und Shogun, die auf der Messe vorgestellt wurden, können angeschlossene Monitor-Recorder das Filmmaterial direkt an frame.io oder Dropbox senden. Um diesen verbesserten Workflow von der Kamera bis zur Cloud zu unterstützen, haben beide Unternehmen ergänzende Sonderangebote angekündigt.

Seit dem 13. September bietet frame.io von Adobe beim Kauf eines neuen Atomos Connect, Shogun oder Shogun Ultra drei Monate lang die kostenlose Nutzung von frame.io V4 beta an. Dieses Angebot gilt nur für neue frame.io-Konten, nicht für bestehende Kunden.

Dropbox hat 40 % Rabatt auf 12-monatige Business- oder Business-Plus-Pläne beim Kauf eines neuen Atomos-Monitors oder -Monitor-Recorders bis zum 30. November 2024 angekündigt. Auch dieses Angebot gilt nur für neue Dropbox-Konten.