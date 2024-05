Atomos Ninja Phone im Video

Jeromy Young stellt im Video das neue Atomos Ninja Phone vor, ein Zubehör, das ein iPhone 15 Pro in einen Kameramonitor-/Recorder verwandelt.







Atomos Ninja Phone verwandelt jedes iPhone 15 Pro oder Pro Max in einen Kameramonitor mit Aufzeichnungsfunktion.

Das Zubehör von Atomos beherbergt einen 10-Bit Co-Prozessor, es bietet Anschlüsse und wird per Akku betrieben. Via HDMI-Kabel wird es an die jeweilige Kamera angeschlossen.

Atomos bietet ein Case für das iPhone an, sodass es sich bequem mit der Ninja-Phone-Unit nutzen und auf die Kamera montieren lässt.

Per App können die Kameraleute dann die von Atomos bekannten Monitoring-Funktionen auf dem iPhone ausführen.

Das ProRes-kodierte Video kann auf dem Smartphone als .mov-Datei gespeichert und/oder gleichzeitig in 10-Bit H.265 über die 5G- und Wi-Fi 6E transkodiert und gestreamt bzw. übertragen werden.

In Deutschland wird das Ninja Phone für 399 Euro netto angeboten.