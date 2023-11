Snapbridge: DoPchoice und Lightbridge kooperieren

Mehr kreative Lichtgestaltung mit reflektierendem Licht ist das Ziel einer Kooperation von Lightbridge und DoPchoice.

Lightbridge bietet das Cine Reflect Lighting System (CRLS) an: Dabei werden Reflektoren und Diffusoren verwendet, um ganz besondere Lichtsituationen mit reflektiertem Licht zu gestalten.

DoPchoice ist mit einer Vielzahl von Softboxen und Grids, die exakt zu den jeweiligen Scheinwerfern passen, eine der ersten Adressen für Leuchtenzubehör und Lightshaping.

Nun haben sich die Unternehmen zusammengetan, um die Grenzen der reflektierenden Beleuchtung zu erweitern und eine weiche, schöne Lichtquelle zu schaffen, die einerseits volle kreative Kontrolle erlaubt und andererseits eine weiche, aber wirkungsvolle Beleuchtung ohne sperrige Ausrüstung ermöglicht. Lightbridge nennt diesen neuen Ansatz »Layered Lighting«.

Um das umzusetzen, haben Lightbridge und DoPchoice ihr Knowhow kombiniert.

Die Lightbridge-Präzisionsreflektoren haben sich aufgrund ihrer natürlichen und intuitiven Beleuchtungsweise an vielen Film- und Fernsehsets etabliert.

Auch die Softboxen und Grids von DoPchoice haben sich in Form von Snapbags und Snapgrids bei vielen Beleuchtern durchgesetzt, werden als nahezu unverzichtbar betrachtet, wenn es darum geht, Leuchten ganz verschiedener Art auf Bühnen oder an Sets abzuschwächen, zu dämpfen und zu lenken.

Das Ergebnis der Kooperation der Unternehmen ist das vielseitige Snapbridge Glide Kit, das aus Sicht der Hersteller eine einzigartig kreative und effiziente Möglichkeit bietet, mit Licht und Schatten zu malen und optimierte Hauttöne zu erzeugen. Snapbridge ist für Film, Video und Fotografie gleichermaßen geeignet und kann mit jeder beliebigen Lichtquelle verwendet werden, die der Benutzer bevorzugt. Dabei können künstliche, aber auch natürliche Lichtquellen genutzt werden.

In einer Welt, in der Bounce Cards, Softboxen und verspiegelte Reflektorboards schon gang und gäbe sind, bietet Snapbridge Glide nun noch eine zusätzliche, völlig einzigartige Beleuchtungsmethode, die es Kreativen ermöglicht, eine neue Form der Beleuchtung auf das Hautbild und den Teint der Personen zu bringen, mit feiner Steuerung und sehr gezielter Porträtbeleuchtung. Dies wird erreicht, indem ein weicher DoPchoice Bounce um den Lightbridge-Präzisionsreflektor gelegt wird. Dieses einfache und leichte Tool lässt sich aus einer kompakten Tasche auffalten und erzeugt dann eine achteckige, fast ebene Fläche mit rund 1,5 m Durchmesser. Durch seine flache Bauweise und sein geringes Gewicht kann dieser Schirm so gut wie überall verwendet werden — auch in engen, niedrigen Räumen.

Der »Shallow« ist vielseitig nutzbar und bietet eine dunkle und eine weiße Seite. Die weiße Seite, nutzbar als Soft-Modus, sorgt für sanftes und schönes Fülllicht um den Präzisionsreflektor herum. Die dunkle Seite, der Dark Mode, sorgt sozusagen für »negatives Fülllicht« und reduziert den Streulichtanteil um den Präzisionsreflektor.

Auf beiden Seiten des »Shallows« kann einfach und schnell ein Lightbridge-Präzisionsreflektor mittig befestigt werden, dank einer Schiene auf der Rückseite jedes Reflektors. Um die Montage einfach und sicher zu machen, ist ein Lightbridge Extender mit Verdrehsicherung enthalten.

Auf- und Abbau sind, wie immer bei DoPchoice-Produkten, schnell und einfach erledigt, jedes Element passt in eine eigene Tasche: sauber, sicher, gut organisiert. Der geringe Platzbedarf am und außerhalb des Sets erleichtert den Transport und Aufbau. Auch kleine Teams können in kurzer Zeit eine hochwertige Beleuchtung erstellen.

Das Snapbridge Glide Ready-to-Go-Kit enthält: einen Snapbridge 5-Fuß-Shallow, je einen 50 x 50 Lightbridge DIFF2 und DIFF3 Präzisionsreflektor, einen Speedbag 50, einen C-Wheel Receiver, eine Grip Bag, eine Lightbridge-16-mm-Extension und ein Reinigungstuch. Der Snapbridge 5-Fuß-Shallow und die DIFF-Präzisionsreflektoren können auch einzeln erworben werden.