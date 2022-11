DoPchoice: Softboxen für große Scheinwerfer

Mit Fat-Rabbit, Snapbags und Snapgrids bietet DoPchoice Lösungen für weiches Licht mit großen Scheinwerfern.

Für große Flächenscheinwerfer wie das Arri Skypanel 360, Triple/Double DMG/Rosco Maxi Mix, Prolight XL Panels und 4X Litepanels Gemini 2×1 sowie weitere große, leistungsstarke Scheinwerfer hat DoPchoice neue Lösungen entwickelt.

Jetzt gibt es Snapbag-Softboxen und Snapgrids, die für so große Scheinwerfer passen, und eine einfache, robuste und durchdachte Montagelösung für rasches Montieren und Demontieren: Mit dem neuen Halter Fat-Rabbit lassen sich 8-Fuß-Double-Hex (das entspricht knapp 2,5 m) und 6′ x 5′ Snapbags (rund 1,8 x 1,5 m) problemlos an großen und Mehrfach-Scheinwerfer-Arrays befestigen.

Wie die anderen universellen Montagesystemen von DoPchoice bietet auch Fat-Rabbit die Möglichkeit, mit einer Vielzahl von großen Scheinwerferkombinationen zusammenzuarbeiten, um eine weiche und schmeichelhafte Beleuchtung zu erzeugen. Die Eckenadapter, die für die meisten LED-Panels geeignet sind, ermöglichen es, Montagekonflikte zwischen dem Scheinwerferbügel und dem Fat-Rabbit-Rahmen zu vermeiden. Hierfür können die Eckenadapter in drei verschiedenen Positionen verwendet werden. Der aus robustem Aluminium und rostfreiem Stahl gefertigte Fat-Rabbit ist zudem zukunftssicher, denn er kann durch einfaches Hinzufügen von Montageadaptern auch mit zukünftig entwickelten, neuen Leuchten bestückt werden.

Das 8-Fuß-Double-Hex-Snapbag ist letztlich eine weitere Version des Originals mit einem Durchmesser von acht Fuß in einer neuen, annähernd runden Form mit 12 Ecken. Es bietet alle Vorteile anderer Snapbags, die diese Softboxen zu weltweit sehr beliebten Sets gemacht haben: den einfachen Aufbau, den kompakten Formfaktor und den hochreflektierenden Innenraum, der für eine extrem gleichmäßige Ausleuchtung bei maximaler Leistung sorgt. Das intuitive Design umfasst Teleskopstangen, die sich ein- und ausfahren lassen, um sich dem jeweils benötigten Formfaktor anzupassen. Für zusätzliche Weichheit sorgt ein abnehmbares echtes »Magic Cloth«, das an der Vorderseite mit Haken und Ösen befestigt wird. Am Ende des Drehtags lässt sich das System in eine kompakte Transporttasche zusammenklappen.

Wenn man eine große Lichtlösung braucht, aber nicht ganz so gigantisch wie etwa Prolights Ecl Panel TWCXL, unterstützt Fat-Rabbit auch das neue 6′ x 5′ Snapbag. Es lässt sich schnell aufbauen und bietet die reflektierende Innenseite, Magic-Cloth-Diffusion und andere typische Snapbag-Merkmale.

Die Produktlinie umfasst auch zwei neue 40-Grad-Snapgrids, die sich leicht an den 8′- oder 6’x 5′-Snapbags befestigen lassen. Beide lassen sich ruckzuck aus ihren Taschen ausklappen und über die Vorderseiten der Snapbags spannen, um eine gerichtete, weiche Beleuchtung zu ermöglichen.

Fat-Rabbit und die 8-ft Double-Hex und 6’x5′ Snapbags werden von DoPchoice und TRP Worldwide hergestellt und sind bei autorisierten Händlern erhältlich.