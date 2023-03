DoPchoice: Softbox für 2 bis 4 HydraPanels

Der Leuchtenzubehörspezialist DoPchoice hat eine neue Softbox für zwei bis vier HydraPanels entwickelt.

Seine einfach per Klettband montierbaren und faltbaren Softboxen nennt DoPchoice Snapbags. Solche Snapbags gibt es für eine Vielzahl von Leuchten, auch für das quaderförmige HydraPanel von Astera. Eine Besonderheit dieser Leuchte ist aber, dass man sie einfach kaskadieren und zu einer größeren Leuchte zusammenstecken kann.

Passend dazu hat DoPchoice nun eine flexible Softbox entwickelt, passend für zwei bis vier HydraPanels. Wie das schon verfügbare Snapbag für ein HydraPanel (SBATHY11), ist auch das neue Mehrfach-HydraPanel-System (SBATHY41) aus dem von DoPchoice entwickelten Snapshape-Material hergestellt. Das macht den Aufbau besonders schnell, frei von zusätzlicher Hardware und hält die Softbox faltenfrei. Die Innenseite aus Metallgewebe sorgt somit für eine hellere und gleichmäßigere, weichere Abstrahlung.

Das neue System ist die bisher vielseitigste Softbox von DoPchoice: Ein einziger Snapbag fasst 2, 3 oder 4 HydraPanels — sicher und einfach. Die Anwender haben die freie Wahl, ob sie 2, 3 oder 4 HydraPanels kombinieren wollen, sie können immer mit dem gleichen Snapbag arbeiten.

Zusammen in der Flexbase verriegelt, passen die kaskadierten Panels direkt in den Snapbag und werden mit Klettbändern befestigt. Wenn weniger Panels im Einsatz sind, sorgen Flexi Flaps in der Softbox für die passende Öffnung. Das Snapbag lässt sich direkt an den HydraPanel-Leuchten befestigen und ist voll kompatibel mit Asteras Baby-Pin-Befestigungssystem und anderem Zubehör.

Es gibt auch ein passendes, optionales Snapgrid, das an der vorderen Lippe des einzelnen (SBATHY11) oder des Mehrfach-HydraPanel-Snapbags (SBATHUY41) montiert werden kann, um die Lichtrichtung zusätzlich zu steuern.

Installiert misst der Mehrfach-HydraPanel-Snapbag von DoPchoice 51,5 x 23 x 32,5 cm und wiegt nur 300 g. Er wird mit zwei Frontdiffusoren geliefert: Magic Cloth und Half-Grid Tuch.

Firmenvideo von DoPchoice, das die Montage zeigt.