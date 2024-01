Nikon: Wasserzeichen gegen Fake und Bilder-Klau einsetzen

Nikon testet derzeit eine neue Bildnachweisfunktion für Fotojournalisten. Dies ist Teil einer Zusammenarbeit mit der französischen Nachrichtenagentur Agence France Press (AFP).

Die neue Funktion soll die Authentizität vor allem journalistischer Fotos sichern helfen und Privatpersonen und Unternehmen der Bildverarbeitungsbranche vor Nachteilen aus Fälschungen oder unbefugter Verwendung von Bildern schützen und den Prozess der Faktenüberprüfung optimieren. Dazu gehört, dass Informationen wie Quellen und Herkunft bereits bei der Bildaufnahme hinzugefügt werden können. Die Zusammenarbeit mit AFP gibt Nikon die Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit innerhalb des Workflows der Nachrichtenagentur zu testen.

Auf der Grundlage des elektronischen Wasserzeichens erzeugt die neue Anwendung eingebettete Wasserzeichendaten direkt im Kamerasystem. Selbst wenn die Metadaten, die den Spezifikationen der Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) entsprechen, versehentlich gelöscht werden, kann die Korrelation mit dem Originalbild ermittelt werden.

Die Nachrichtenagentur will mit dieser Zusammenarbeit »die Standards des professionellen Journalismus anheben und ein neues Gefühl des Vertrauens in der Öffentlichkeit fördern.« Man werde in die Lage versetzt, »die Art und Weise, wie Bilder beschafft, verifiziert und weitergegeben werden, weiterzuentwickeln und so ein unerschütterliches Engagement für Authentizität und Transparenz zu gewährleisten«, kommentiert ein Sprecher von AFP. So »arbeiten wir auf eine Zukunft hin, in der die Wahrheit zählt und Einzelpersonen und Institutionen mit genauen und zuverlässigen Informationen versorgt werden.«

Wann die neue Funktion in kommende Produkte integriert wird, lässt Nikon zur Zeit offen. Das Unternehmen kündigt an, Weiterentwicklungen der C2PA-Spezifikationen in die Arbeiten einzubeziehen.