Wie Adobe KI bei Video einsetzen will

Wie Adobe die Weiterentwicklung seiner generativen KI-Videofunktionen einschätzt, erläutert Anton Knoblach.

Wie stellt sich Adobe den Einsatz von generativer KI im Videobereich vor? Welche Einsatzbereite kann sich der Hersteller vorstellen? Wird KI die Rolle von VJs und Kameraleuten übernehmen? Wo bietet KI Vorteile für Editorinnen und Editoren?

All das sind Fragen, die derzeit viele bewegen, denn KI entwickelt sich rasant, und mancher fragt sich, ob es seinen oder ihren Job in dieser Form in fünf Jahren noch geben wird.

film-tv-video.de wollte von Adobe wissen, wo aus der Sicht des Herstellers die Reise hingeht.

Anton Knoblach, Senior Product Marketing Manager, Video & Photo EMEA, hat Antworten.