Matrox Video präsentiert AVoIP-Know-how

Matrox Video zeigte während der ISE diverse Produkte für vernetzte, IP-basierte Control Rooms und Live-Produktionsumgebungen.

Videoproduktion, Routing und Verteilung

Matrox demonstrierte, wie einfach und kosteneffektiv es ist, Panasonic Kairos-Live-Produktionsinhalte mit Matrox ConvertIP-Konvertern und Encodern/Decodern mit extrem niedriger Latenz lokal innerhalb des LANs einer Organisation zu verteilen. Die ConvertIPs unterstützen sowohl SMPTE ST 2110 als auch IPMX.

Konkret ermöglicht Matrox Video ConvertIP DSS die Integration der herkömmlichen SDI-Signalübertragung und -Verarbeitung in eine ST2110-Umgebung und schließt damit die Lücke zwischen Panasonic Kairos und SDI-Geräten.

ConvertIP-Familie

In der ConvertIP-Demo wurde auch die neue Daisy-Chain-Funktion gezeigt, die die Installationskosten senkt und die Effizienz und Ausfallsicherheit des Netzwerks erhöht. In Umgebungen wie Stadien und Arenen, Flughäfen und Verkehrsknotenpunkten sowie in verschiedenen Digital Signage-Anwendungen ermöglicht ConvertIP Daisy-Chaining die effiziente und kostengünstige Verteilung mehrerer Inhaltsströme in der gesamten physischen Umgebung. Die Einrichtungen nutzen jeden aktiven Netzwerkport besser aus, benötigen weniger Netzwerkgeräte und reduzieren den Aufwand für die Installation von Netzwerkkabeln. All dies führt zu niedrigeren Kosten.

Control Room, Zusammenarbeit über IP

Am Control Room Demoplatz war zu sehen, wie die Encoder und Decoder, IP KVM-Erweiterungs- und Switching-Lösungen und Videowand-Controller von Matrox Video eine reibungslose und nahtlose Zusammenarbeit über IP ermöglichen. Zur Veranschaulichung installierte Matrox eine Videowand und einen Operatorplatz, der von verschiedenen Matrox Video-Produkten gesteuert wurde, darunter Extio 3 und Maevex 7100.