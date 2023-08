Matrox: AV-Produkte auf hoher See

In den Kontrollräumen des Seekabellegers Ariadne werden AV-Produkte von Matrox eingesetzt.

Der griechische Systemintegrator AmyDV hat in enger Zusammenarbeit mit dem IT-Team der griechischen Reederei Asso Group Videolösungen entwickelt, geplant und installiert, die in den Kontrollräumen eines neuen Schiffes dieser Reederei genutzt werden. Schiffe der Asso Group sind international unterwegs und verlegen Seekabel.

Bei einem jüngst modernisierten Schiff der Reederei, der CLV Ariadne, ging es um Videoverarbeitungs- und Videoverteilysteme auf dem Schiff. Die Asso-Schiffe sind mit diversen Spezialeinrichtungen für die Unterwasserverkabelung ausgerüstet, und diese müssen von Kontrollräumen aus überwacht und gesteuert werden.

Beim aktuellen Projekt wurden über 15 AV-Produkte von Matrox Video eingesetzt, um die Videosignale auf jeweils bis zu 40 installierten Monitoren auf dem Schiff zu verteilen und anzuzeigen.







Asso Group

Zur Asso Group gehört das Unternehmen Asso Subsea, das sich auf die Verlegung und Wartung von Seekabeln spezialisiert hat.

Solche Schiffe benötigen speziell konzipierte Kontroll- und Betriebsräume. Die CLV Ariadne etwa ist ein DP-3-Kabelverlegungsschiff für den weltweiten Einsatz. Es muss mit zuverlässigen, spezialisierten Systemen ausgestattet sein, da Reparaturen und Wartungsarbeiten auf See schwierig und zeitaufwändig sind.

Kontrollräume für den Einsatz auf hoher See

Die Asso Group wandte sich an Matrox Video, um ihr neuestes Schiff mit Videowalls für mehrere Kontroll- und Bedienerräume auszustatten. Schon vorher hatte Asso Lösungen von Matrox im Einsatz, die sich bewährt hatten. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen in früheren Projekten und dem Wunsch, ein einheitliches, kohärentes und dennoch flexibles Ökosystem aufrechtzuerhalten, entschied Asso sich erneut für die Zusammenarbeit mit Matrox Video.

Matrox Video holte den Systemintegrator AmyDV als lokalen Partner in Griechenland für die Bereitstellung von Komplettlösungen ins Boot. AmyDV ist versiert bei der Installation von Videowänden, AV-Netzwerken und Kommunikationslösungen. Zudem kann AmyDV auch andere AV-Projekte in der Schifffahrtsindustrie vorweisen, etwa die Installation von Onboard-Entertainment-Systemen und Digital Signage.

Zu Beginn des Projekts vereinbarte Matrox Video einen VideoLab-Termin mit AmyDV, um alle eingesetzten Produkte live im Zusammenspiel zu demonstrieren.

Konkrete Aufgabenstellung

Die schiere Größe der modernisierten CLV Ariadne und die Anzahl der Räume, für die Videowand-Lösungen erforderlich waren, stellten eine echte Herausforderung für das Projektteam dar. An Bord des Schiffs gibt es nämlich fünf Bedienerräume, jeder mit einer 2×2-Videowand, sowie zwei übergreifende, große Kontrollräume mit über 32 Monitoren.

Signalseitig mussten in das Projekt externe Quellen wie etwa rund 90 FHD-IP-Kameras und PC-Videosignale integriert werden, was eine einheitliche Signalbasis erforderte.

Für kritische Aufgaben wie die Unterwasserverkabelung benötigte die Asso Group eine Videowandlösung, die sich flexibel in das bestehende Netzwerk integrieren lässt und gleichzeitig eine hohe Qualität, Leistung und Genauigkeit bietet.

Zudem erfordert die Echtzeitüberwachung eine geringe Latenz, um in kritischen Situationen blitzschnell reagieren zu können, da selbst die kleinste Verzögerung erhebliche Folgen haben könnte.

Zuverlässigkeit ist in einer maritimen Umgebung von größter Bedeutung, insbesondere für ein Schiff wie das der Asso Group, das an abgelegenen Orten mit begrenzten Reparaturmöglichkeiten operiert. In den Kontrollräumen des Schiffes werden daher Geräte benötigt, die den harten Bedingungen eines Dauerbetriebs, den wechselnden Temperaturen und möglichen Vibrationen standhalten können.

Lösung

Das Projekt stützt sich in erheblichem Maße auf den Einsatz von Matrox-Video-Produkten, wobei der Schwerpunkt auf den Mura-IPX-Karten und dem Maevex-6152-Video-Encoder liegt.

Die Mura-IPX-Karten spielen eine zentrale Rolle in beiden Kontrollräumen (Control Room 1 und 2) und allen fünf Operator-Räumen (D1 bis D5). Die Matrox-Borads dienen dort als Kernkomponenten der Videowandlösungen. Sie ermöglichen die Verarbeitung aller Video-Quellen und sorgen für synchronisierte Anzeigen in allen Kontrollräumen des Schiffs. Der Maevex6152-Encoder ermöglicht die flexible Übertragung aller Videosignale an jeden Bildschirm in jedem Raum, wodurch die Administratoren die volle Kontrolle über die Verteilung der Inhalte auf dem gesamten Schiff haben und diese individuell anpassen können.

Insgesamt steuern mehr als 15 Matrox-Geräte über 40 Monitore in 7 Räumen (Kontroll- und Bedienerräume). Das gesamte Ökosystem umfasst:

Matrox D1450 Grafikkarten

Matrox Mura IPX-Serie 4K Erfassung und IP-Dekodierung

Matrox Mura IPX-Serie 4K IP Dekodierung und Anzeige

Matrox MuraControl für Windows Software

Matrox QuadHead2Go Multi-Monitor-Controller

Matrox Maevex 6152 Quad 4K Encoder

Matrox NRG Redundante Stromversorgungseinheit

WallD4 (mit eingebetteter einzelner Matrox Mura IPX 4K IP-Dekodier- und Anzeigekarte)

4TheWall Software

Kontrollraum 1 (C1): Umfassende Systemüberwachung

Der Kontrollraum 1 spielt eine entscheidende Rolle bei der Überwachung einer Vielzahl von Schiffssystemen und -abläufen, einschließlich externer Quellen wie IP-Kameras, PC-Bildschirmen und wichtigen Kernanwendungen, die ein hochwertiges Streaming mit minimaler Latenz erfordern.

Um dies zu erreichen, begann das Setup mit dem Matrox Maevex 6152 Quad 4K-Encoder, der die erforderlichen Video-Signale nur einmal an der Quelle erfasst und danach in Standard-H.264-Videoströme enkodiert.

Diese Videoinhalte werden über standardmäßige 1-GbE-Kupfer-Ethernet-Netzwerkkabel an zwei Matrox Mura IPX 4K Capture und IP-Decode-Karten zur weiteren Verarbeitung (Dekodierung) gestreamt und zur Verteilung an die Grafikkartenausgänge über den PCIe-Bus übergeben. Die Mura IPX-Karten wurden in einen PC integriert, zusammen mit zwei Matrox D1450-Grafikkarten, die jeweils über vier 4K-Ausgänge verfügen, um die Videowandmonitore des Kontrollraums zu betreiben. Mit dazwischengeschalteten Matrox QuadHead2Go-Multimonitor-Controllern konnte jeder der Grafikkartenausgänge nochmals vervierfacht werden.

Alle externen Matrox Video-Geräteboxen werden von der Matrox NRG-Stromversorgung gespeist, um einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.

Kontrollraum 2 (C2): Optimierte Betriebsüberwachung

Im Kontrollraum 2 liegt der Schwerpunkt in erster Linie auf der Überwachung der operativen Systeme.

Ähnlich wie in Kontrollraum 1 dient der Matrox Maevex 6152 Quad 4K-Encoder als Grundlage für die Erfassung, Enkodierung und das Streaming von Video-Feeds von unternehmenskritischen Schnittstellen. Der freie Raum zwischen den Glasfenstern wurde durch die Installation von neun 24-Zoll-Monitoren maximiert, um eine effizientere Überwachung und Steuerung kritischer Vorgänge zu ermöglichen.

Die enkodierten Videoströme werden mit der Matrox Mura IPX 4K Capture & IP Decode-Karte dekodiert, verteilt, ausgegeben und von der 4TheWall-Software gesteuert. Drei zusätzliche zwischengeschaltete Matrox QuadHead2Go-Multimonitor-Controller ermöglichen die Ansteuerung von bis zu 12 FHD-Monitoren aus nur drei 4K-Quellen.

Wie im Kontrollraum 1 gewährleistet die redundante Matrox NRG-Stromversorgung die kontinuierliche Funktionalität der Einrichtung.

Bedienerräume (D1 bis D5): Spezialisierte Team-Umgebungen

Die Bedienerräume wurden für spezialisierte Teams innerhalb der Asso Gruppe eingerichtet. Diese Räume dienen als dedizierte Räume, in denen bestimmte Untergruppen von Systemen überwacht werden. Die Videowände in diesen Räumen bestehen aus 2×2-Konfigurationen, die einen umfassenden Überblick über wichtige Daten und visuelle Elemente bieten.

Zur Steuerung dieser Videowände werden Matrox Mura IPX 4K IP Decode & Display-Ausgangskarten zusammen mit der Software Matrox MuraControl für Windows verwendet, um eine synchronisierte Bereitstellung von Inhalten auf allen Bildschirmen zu gewährleisten. Diese hardwarebasierte Lösung bietet nicht nur die gleichen Vorteile wie ein softwarebasierter Ansatz, sondern garantiert zudem eine höhere Zuverlässigkeit.

Alles unter Kontrolle

Die Zusammenarbeit zwischen Matrox Video und AmyDV erwies sich als entscheidend für die Bereitstellung einer modernen Videowandlösung, die es der Asso Group ermöglicht, noch effizienter durch die Gewässer zu navigieren. Der reaktionsschnelle Support von AmyDV sorgte für prompte Lösungen, die oft noch am selben Arbeitstag bereitgestellt wurden. Das IT-Team der Asso Group konnte mit Hilfe von spezialisierten Vertriebsmitarbeitern und Ingenieuren von Matrox Video die gesamte Benutzereinrichtung und -schulung für das Projekt übernehmen.

Laut David Chalkidis, Lösungsexperte bei AmyDV, »bieten die Matrox Video-Geräte erhebliche Vorteile, einschließlich der Einsparung von Zeit, Kosten und Ausrüstung. Die Geräte, die Techniker und die Support-Teams waren der Schlüssel dazu, dass das Projekt trotz der weltweiten Unterbrechungen durch die Pandemie in Rekordzeit zum Auslaufen des Schiffes bereitgestellt und in Betrieb genommen werden konnte.«

Dimitris Theodoropoulos, Survey Manager von Asso Subsea, hebt die zentrale Rolle von Videowänden und Signalverteilung bei der Projektdurchführung hervor: »Videowände und Signalverteilung sind für die Projektdurchführung von entscheidender Bedeutung, da sie dem Supervisor einen umfassenden Überblick über den Betrieb von einem einzigen Kontrollraum aus ermöglichen. Matrox und Amy DV lieferten dafür ein zuverlässiges System, das für die anspruchsvollen Anforderungen einer 24-Stunden-Betriebsumgebung ausgelegt ist — selbst auf einem Schiff.«

Der Erfolg des Projekts hat zu Plänen geführt, in naher Zukunft auch weitere Schiffe der Asso-Flotte mit Matrox-Video-Produkten auszustatten.