Video: Matrox-IP-Neuheiten

Matrox präsentierte am Stand das jüngste Release der Monarch Edge En- und Decoder.

Mit der kommenden Version 2.07 werden neue Funktionen eingeführt, die Monarch Edge zu einer vielseitigen Lösung für Contribution-, Videotransport- und Distributions-Workflows machen. Mit HDR- und Dolby-Audio-Unterstützung, VANC-Metadaten für Closed Captions, SCTE-104-Messaging für Werbeeinblendungen und SRT-Stream-IDs für ein einfacheres Stream-Routing zeichnet sich Monarch Edge als flexibler Encoder/Decoder aus. Distributionsplattformen wie GlobalM und TechEx nutzen Monarch Edge als bevorzugten Encoder für die Bereitstellung hochwertiger Streams. GlobalM präsentierte am Stand Cloud-basierte Distributions-Workflows mit Monarch Edge.

Matrox ConvertIP überbrückt herkömmliche Basisband- und IP-basierte Video-Workflows durch Konvertierung von HDMI- oder SDI-Signalen in und aus ST 2110 und IPMX. Es ist also damit beispielsweise möglich, ST 2110-20- und ST 2110-22-Signale auf HDMI- oder SDI-Monitoren in jeder ST 2110-Umgebung anzuzeigen. Matrox zeigte dies am Stand mit einer PTZ- und einer Red-Kamera.

Weiter hob Matrox am Stand die Daisy-Chain-Funktionen von ConvertIP hervor, die die Gesamtbetriebskosten senken und die Überwachungsflexibilität und Redundanz erhöhen kann.

Die Extio 3 IP KVM-Extender und der KMLync KM-Switch ermöglichen ein flexibles KVM-Matrixsystemdesign über IP. Die Extio 3 IP KVM-Extender bieten störungsfreie 4Kp60 4:4:4 und Quad 1080p60 4:4:4 Video Extension und Switching über 1GbE LAN, WAN oder Internet. Sie verfügen zudem über erweiterte Multiview-Funktionen.

Matrox präsentiert zudem die neuesten Mitglieder seiner DSX- und LE-Familie von ST 2110 NIC- und Interface-Karten.