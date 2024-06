Lawo: IP-basiertes Radiostudio für Ruanda

94.3 Royal FM in Kigali ist der erste komplett IP-basierte Radiosender Ostafrikas. Die Radiomacher der Hauptstadt Ruandas setzen dafür auf Virtual Radio des deutschen Anbieters Lawo.

Bei 94.3 Royal FM sorgt nun ein Cisco-Switch für die Verteilung der Video- und Audiosignale (AES67) und die Steuerung im gesamten Gebäude. Herzstück des Setups ist ein virtuelles Mischpult von Lawo. Die Studiokomponenten sind nahtlos integriert.

Ein Multicam-Videosystem reagiert automatisch auf Mikrofonsignale, wird vom Audiomischer gesteuert und bietet Hörern und Zuschauern ein besonderes Erlebnis.

Das Setup bietet maßgeschneiderte Anpassungen für die Shows und ermöglicht die Fernsteuerung des Systems. Zur Ausstattung gehört ein AVT IP-Telefonhybrid für die Verwaltung der eingehenden Anrufe. Das Design des Studios sorgt für minimalen Stromverbrauch, weniger Geräte und Kabel. Social-Media-Plattformen wie WhatsApp können einfach integriert werden.

Blickfänger im neuen Studio von Royal FM sind die versenkten Bildschirme, die das Engagement des Senders für modernste Innovationen im Rundfunkbereich unterstreichen.

Mit neuester Technik »definieren die Zukunft des Rundfunks in Ruanda neu. Durch die Integration modernster Systeme wie Lawo, Multicam, AVT, Ravenna und AES67 stellen wir den Status quo in Frage und verschieben die Grenzen dessen, was Radio sein kann«, sagt Simon Gicharu, Vorsitzender der Royal FM Group.

»Diese Innovation spiegelt unser Engagement für Spitzenleistungen und unsere Vision eines vernetzten, dynamischen und zukunftsorientierten Ruandas wider. «

Für Planung und Bau des Studios zeichnete Mediacity Ads Ltd. verantwortlich.