EVS: IPD-Via Create für web-basiertes Editing

Die cloud-fähige Anwendung IPD-Via Create ist konzipiert für effizientes und schnelles Editing.

EVS hat heute die Einführung von IPD-Via Create bekanntgegeben. Das ist eine neue Web-Anwendung für non-lineares Editing, optimiert die für schnelle und effiziente Abläufe innerhalb der Asset-Management-Lösung MediaCeption Signature von EVS. Allen Nutzern dieser End-to-End-Live-Production-Lösung steht nun also ein NLE-Tool zur Verfügung: ohne Umwege, Im/Export oder Konvertierungen, sondern direkt innerhalb derselben Plattform.

Mit MediaCeption Signature können Anwender alle Content-Management- und Medien-Workflow-Funktionen vom Ingest bis zum Playout ausführen. Darüber hinaus profitieren sie von einer vollständigen End-to-End-Workflow-Orchestrierung und einer umfassenden Systemüberwachung — alle über eine einzige Schnittstelle zugänglich.

Schnell Schneiden mit IPD-Via Create

IPD-Via Create ist die neueste Anwendung auf der web-basierten Production-Asset-Management-Plattform von EVS.

Dabei ermöglicht es die neue App, remote auf anwachsende Files zuzugreifen und diese mit der ins EVS-System integrierten GUI per Thumbnail oder mit einer Timeline zu schneiden und im Anschluss zu exportieren.

Die Anwendung wurde in Zusammenarbeit mit Blackbird umgesetzt, dem Entwickler der gleichnamigen cloud-basierten Videobearbeitungsplattform. IPD-Via Create ist vollständig in das EVS-Ökosystem integriert und bietet sofortigen Zugriff auf alle Inhalte über eine einfach zu navigierende browser-basierte Oberfläche.

Somit können die Nutzer von jedem Ort der Welt aus mit ihren Inhalten arbeiten und diese sofort anzeigen und an Redakteure weiterleiten oder direkt in Sendequalität an mehrere Kanäle verteilen.

IPD-Via Create bietet neben dem klassischen Editing-Instrumentarium auch einen einfach zu bedienenden 9×16-Videoframing-Effekt für Hochkantvideos, eine leistungsstarke Farbkorrekturfunktion und die Wahl zwischen Thumbnail- und Timeline-Darstellungen. Damit können sowohl Anfänger, Redaktuere, wie auch erfahrene Editoren schnell und zielgerichtet arbeiten, so EVS.

Aus Hestellersicht ist IPD-Via Create das perfekte Tool-Set für die Storyboard-Bearbeitung, mit dem Journalisten und Produzenten bereits während des Geschehens mit dem Entwurf des ersten Schnitts ihrer Geschichten beginnen können.

Storyboards können sofort exportiert werden, während erfahrene Editoren diese Projekte dann in der Timeline-Ansicht mit gängigen Methoden und vertrauten Tastenkombinationen weiter verfeinern können.

Als Teil der Via-Plattform von EVS können Benutzer von der zentralen Workflow-Engine profitieren, indem sie ihre Sequenzen an jedes beliebige Ziel exportieren, sei es Play-to-Air, soziale Medien oder jedes andere Ziel, das für notwendig erachtet wird. Die IPD-Via Create-Sequenzen sind sofort in Craft-Editing-Lösungen wie Avid Media Composer oder Adobe Premiere Pro verfügbar.

Durch die Nutzung der cloud-nativen Technologie von Blackbird erweitert die Anwendung die Gesamtflexibilität der MediaCeption-Lösung und entspricht der Balanced-Computing-Vision von EVS, da sie je nach den Anforderungen der Produktion entweder vor Ort oder in der Cloud eingesetzt werden kann.

Nicolas Bourdon, Chief Marketing Officer bei EVS, sagt: »Jede einzelne Komponente unserer MediaCeption-Signature-Lösung basiert auf der umfassenden Expertise und Erfahrung von EVS im Bereich der Live-Produktion. Und da das Editing während der Aufnahme das grundlegende Konzept und Herzstück unserer Arbeit ist, bedeutet dies eine enorme Zeitersparnis für die Benutzer von MediaCeption Signature, die schon mit der Arbeit an ihren Projekten beginnen können, während die Feeds noch laufen, aufgezeichnet und eingespielt werden. IPD-Via Create ist eine aufregende Ergänzung zu unserem durchgängigen Live-PAM-Workflow, da es ein schnelleres und effizienteres Editing in der Live-Produktion ermöglicht, was letztlich den Produktionsteams hilft, schneller die Ziellinie zu erreichen.«

Ian McDonough, CEO von Blackbird, fügte hinzu: »Dies ist ein sehr spannender Moment für Blackbird und EVS. Mit IPD-Via Create steht den Endanwendern ein komplettes Schnittpaket zur Verfügung, das in das EVS PAM eingebettet ist. Die Suite bietet die gleichen Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit, Effizienz und Kohlenstoffreduzierung, die Blackbird-Kunden genießen. Als Teil eines nahtlosen End-to-End-Workflows kann diese hochmoderne Lösung schnell Zeit und Kosten sparen und die Leistung des Endanwenders durch fortschrittliche Funktionen und den äußerst reaktionsschnellen patentierten Codec von Blackbird verbessern.«

»Das profunde Wissen, die Erfahrung und die Fähigkeiten der Teams beider Unternehmen haben zusammen ein Produkt hervorgebracht, auf das wir unglaublich stolz sind und das das Potenzial hat, der globalen Medienindustrie auf Jahre hinaus enormen Nutzen zu bringen.«