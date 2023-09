Dalet InStream: cloud-basiertes Tool um Live-Streams zu erfassen

Dalet stellt InStream als Erweiterung für das I/O-System Dalet Brio vor, sozusagen eine skalierbare Capture-Funktion für IP-Ingest.

»Die Menge von Live-Events, die unsere Kunden aus der Nachrichten- und Sportbranche erfassen und verwalten müssen, wächst exponentiell und überfordert immer öfter ihre bestehende On-Premise-Infrastrukturen. Diese Unternehmen suchen nach einer kosteneffizienten Lösung, die es ihnen ermöglicht, Inhalte aus einer ständig wachsenden Anzahl von Live-Quellen aufzunehmen und gleichzeitig die Abhängigkeit von Ressourcen vor Ort zu reduzieren, die normalerweise stundenlang ungenutzt bleiben. Dalet verwandelt diese Herausforderung in eine Chance und ermöglicht es ihnen, ihre Ingest-Fähigkeiten nach Bedarf zu skalieren, um in einer IP-first Welt erfolgreich zu sein«, sagt Lincoln Spiteri, CTO, Dalet.

Der Hersteller Dalet umschreibt InStream als »elastische IP Ingest SaaS Lösung«. Die Anwender können damit den Ingest-Betrieb innerhalb von Sekunden dynamisch skalieren. Während die Ingest- und Playout-Plattform Dalet Brio für Anwendungen on-premise konzipiert ist, nutzt InStream die Agilität und Leistung der Cloud in einem Pay-per-Use-Modell und ermöglicht so größere Effizienz, Flexibilität und Kosteneinsparungen bei der Erfassung von Nachrichten, Sport und anderen wichtigen Live-Events.







Dalet InStream lässt sich dabei laut Hersteller nahtlos in Dalet-Ökosysteme aus Dalet Flex, Dalet Pyramid und Dalet Galaxy five integrieren und ermöglicht es Kunden, Inhalte von überall aus zu planen, aufzuzeichnen, abzurufen, zu bearbeiten und zu liefern — und das schneller als je zuvor. Die flexiblen End-to-End-Workflows in der Cloud bieten den Kunden neue Möglichkeiten, ihre Programmgestaltung zu erweitern und die Gesamtbetriebskosten (TCO) deutlich zu senken.

»Die Aufzeichnung von vielen, gleichzeitig ankommenden IP-Streams, insbesondere bei großen Live-Events wie den Olympischen Spielen und nationalen Wahlen, war bisher komplex und teuer. Dalet InStream ist vollständig in das cloud-native Ökosystem von Dalet integriert, einschließlich des web-basierten Editors Dalet Cut, und öffnet Medienunternehmen neue Türen, um die Markteinführung ihrer Inhalte zu beschleunigen und ihr Programm zu erweitern«, erläutert Lincoln Spiteri.

Mit der Einführung von Dalet InStream wird nun jedes von Dalet-Kunden benötigte Ingest-Szenario vollständig unterstützt: von IP-Streams in der Cloud bis hin zu SDI- und IP-Feeds vor Ort, Standard-Datei-Upload und Kamerakarten-Ingest. Dalet InStream ist auch ein wichtiger Meilenstein für die cloud-native Produkt-Roadmap von Dalet. Es vervollständigt demnach Dalets End-to-End Ingest-to-Distribution Cloud-Angebot und bietet den Kunden die Flexibilität und Rechenleistung der Cloud in einer Architektur und einem Geschäftsmodell, das ihre Abläufe zukunftssicher macht.

Dalet InStream kann laut Hersteller innerhalb eines Tages implementiert werden. Es sind keine zusätzlichen Hardware-Investitionen oder Ressourcen erforderlich. Durch ein flexibles Abonnement- und Pay-per-Use-Modell können Kunden ihre Ingest-Kosten erheblich reduzieren und Einsparungen zwischen 50 und 80 Prozent erzielen.