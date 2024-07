ToolsOnAir und Sonnet setzen Kooperation fort

Das Wiener Unternehmen ToolsOnAir und die kalifornische Hardwareschmiede Sonnet Technologies setzen ihre 14jährige Zusammenarbeit auch bei der neuen Produktgeneration fort.

Mit Produkten wie xMac Studio Echo IIDV und Echo IIDV-Rackmount unterstützt Sonnet UHD/4K-Workflows, indem zwei unabhängige Thunderbolt-Anschlüsse pro Steckplatz die Bandbreiten von Apple-Rechnern erweitern. Das wirke sich u.a. auf das Capturing aus. Mit just:in mac bietet ToolsOnAir eine vielseitige macOS-basierte Client-Server-Capture-Lösung zur Aufnahme von SDI-, HDMI-, NDI-, SRT, UDP-, ST-2110, Multikamera- und MAZ-Quellen in branchenübliche Codecs und Containers unter Verwendung von Crash (Gang/Split), Batch (VTR), oder Schedule Aufnahmemodi. Zu den Funktionen gehört u.a. die umfassende Eingabe von Metadaten. Auch werden Growing Files zur Bearbeitung der Inhalte in ausgewählten Schnittprogrammen unterstützt. Mehrere gleichzeitige Speicherziele können eingestellt, Multikamera-Aufnahmen einfach erstellt und weiterverarbeitet werden. Mit just:in mac lite nd just:in mac lite NDI werden budgetfreundliche Basisversionen als Einzelplatzlösungen angeboten.

Die Playout-Lösungen für macOS von ToolsOnAir bieten Broadcastern eine robuste und vielseitige Plattform zur effizienten Handhabung und Bereitstellung von Medieninhalten und Echtzeitgrafiken. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören umfangreiche Funktionen für den Live- sowie den Master Control Betrieb, die Unterstützung von Ein- und Ausgangssignalen via SDI, HDML, NDI, SRT, UDP und ST-2110 inklusive VANC-Daten sowie das Einfügen von SCTE-104 Triggers in das ausgehende Signal.

Die skalierbaren und benutzerfreundlichen Playout-Lösungen von ToolsOnAir sind so konzipiert, dass sie mit den Anforderungen der Sendeanstalten mitwachsen können. Sie eignen sich daher sowohl für kleine Sender als auch für große Broadcaster, die qualitativ hochwertige Sendeformate anstreben.

Die Verfügbarkeit von redundanten Kanälen sowie Failover-Mechanismen zur Absicherung des Sendebetriebs runden den Funktionsumfang ab.