Zero Density setzt geografische Expansion fort

Yavuz Bahadıroğlu ist ab sofort Head of Sales EMEA bei Zero Density.

Zero Density, Anbieter von integrierten virtuellen Produktions- und Echtzeit-Bewegtbildlösungen, gibt die Beförderung von Yavuz Bahadıroğlu zum Head of Sales EMEA bekannt.

Yavuz Bahadıroğlu ist bereits seit über 4 Jahren im Unternehmen tätig. Zuletzt war er für die Geschäftsentwicklung in Schlüsselmärkten und das globale Channel-Partner-Programm verantwortlich.

In seiner neuen Position wird Yavuz für die strategischen geografischen Expansionsbemühungen von Zero Density verantwortlich sein und sich dabei auf die wichtigsten europäischen Märkte konzentrieren. Er wird eng mit den Teams des Unternehmens in den Niederlanden, Frankreich und Dubai zusammenarbeiten, um die Vertriebsaktivitäten voranzutreiben und die Kunden in der gesamten EMEA-Region weiterhin zu unterstützen.

»In dieser neuen Rolle soll Yavuz den Schwerpunkt auf die Vertiefung unserer Durchdringung des EMEA-Marktes legen. Mit seiner Erfahrung auf dem Markt und seinem Branchenwissen wird Yavuz eine wichtige Rolle in unserer kundenorientierten Strategie spielen« sagt Ofir Benovici, CEO, Zero Density.