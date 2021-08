Dazn und Plazamedia bauen Kooperation aus: Dazn Space

Plazamedia realisiert für Dazn die Produktion von zahlreichen Fußball- und anderen Sport-Formaten. Dabei übernimmt Plazamedia die komplette produktionstechnische Realisierung für den Streaming-Anbieter.

Plazamedia hat von Dazn den Auftrag erhalten, künftig zahlreiche Show-Formate für die DACH-Region zu realisieren. Auf insgesamt 470 qm Fläche hat Plazamedia in Ismaning bei München hierfür den »Dazn Space« geschaffen — eine neue, multifunktionale Sendeumgebung, in der vier verschiedene Sets beheimatet sind. Plazamedia übernimmt für Dazn die gesamte produktionstechnische Umsetzung.

Jens Friedrichs, Vorsitzender der Geschäftsführung von Plazamedia: »Nach der langjährigen, erfolgreichen Zusammenarbeit mit Dazn freuen wir uns sehr, unsere Partnerschaft ab dieser Saison weiter auszuweiten. Der neue Dazn Space überzeugt durch seine moderne Gestaltung, die hochauflösenden LED-Wände mit entsprechendem Lichtdesign und State-of-the-Art-Übertragungstechnik – ein weiterer Meilenstein unserer Tätigkeit für und mit Dazn.«

Dazn Space: vier Sets für Dazn

Dank des neu geschaffenen Dazn Space werden die Produktionsmöglichkeiten um eine multifunktionale und dynamische Sendeumgebung erweitert, aus der vielfältige Show-Formate produziert werden, erläutert der TV-Dienstleister. Im Dazn Spacegibt es das Set »Living Room« für die neue Fußball-Unterhaltungsshow Show »TippiTakka« mit Moderator und Comedian Abdelkarim und seinen Gästen, die jeden Samstag live ausgestrahlt wird. Im Set »Daily« werden montags bis freitags verschiedene Formate produziert, darunter »Die Dazn Fußball Show: Bam«. Im Set »Locker Room« wird unter anderem ein Analyse-Format realisiert, während im »Cube« eine hochmoderne Kommentatoren-Box für die Übertragung ausgewählter Live-Events untergebracht ist.

In der Dekoration des Dazn Space sind zwei hochauflösende LED-Wände und mehrere Monitore in verschiedenen Größen eingebaut — bei der Bespielung ist eine variable Gestaltung und Komposition der Bilder aus angelieferten 16:9- und 9:16-Inhalten möglich, erklärt Plazamedia. Das im Set eingebaute Mobiliar ist mit Moderationsmonitoren, Info-Displays und Kommentatoren-Einheiten ausgestattet. Darüber hinaus kommen Tablets und Laptops zum Einsatz. Das Set-Design stammt von der Firma Formlessness to Form. Mit Blick auf das Lichtdesign kommen in der Dekoration insgesamt 250 m Highpower-LED-Stripes und über 250 Leuchten zum Einsatz. Das Kamerakonzept umfasst eine Steadicam, drei Kameras auf Pumpstativ mit Boxoptiken und zwei ferngesteuerte, an der Decke montierte PTZ-Kameras.

Gesamte produktionstechnische Umsetzung

Ein speziell ausgestatteter Dispatcher-Raum ist die redaktionelle Zentrale zur Steuerung der Live-Sendungen. Auf einer großen Monitorwand werden alle eingehenden Live-Signale sowie das Regie-Monitoring abgebildet. Über diverse Sprechstellen kann im Dispatcher-Raum mit allen internen und externen Arbeitsplätzen — wie den Ü-Wagen vor Ort und dem Dazn MCR (Master Control Room) in London — kommuniziert werden.

Plazamedia betreibt für Dazn ein eigenständiges Sendezentrum, in dem sämtliche Inhalte für die deutschsprachige OTT-Plattform von Dazn hergestellt werden. Dieses umfasst für die Live-Produktion leistungsstarke Production Galleries, 15 Live-Vertonungsräume, einen zentralen PCR (Production Control Room) sowie diverse Schnittplätze und speziell entwickelte Grafik- und Zuspielsysteme.

Das Sendezentrum bildet mit der Studioregie und dem Playout eine eng verbundene Produktionseinheit, in der zentrale Funktionen geteilt werden können und in der die Live-Sendesignale allen Einheiten zur Verfügung stehen. Ein Produktionsnetzwerk ermöglicht einen schnellen File-Transfer zwischen der Postproduktion, den Archiv- und Speichersystemen, der Studioregie und dem zentralen In- und Outgest im PCR.

In der TV-Regie kommt ein Bildmischer des Typs XVS 8000 von Sony mit vier Mischebenen zum Einsatz. Zur Produktion der Fußball-Bundesliga und der Champions-League liegen alle parallel stattfindenden Live-Feeds in der Regie vor. Neben den Broadcast Signalen gibt es die Möglichkeit der Einbindung von Kommunikations-Tools wie vMix Call, Skype, Zoom-Konferenzen sowie weiteren Social-Media- und Grafik-Applikationen.

Das Grafik-Konzept beinhaltet Echtzeit- und Analysegrafiken für die Sendungen mit Systemen von Vizrt, ChyronHego und Never No. Zur Visualisierung im Studio ist das Format 9:16 maßgebliches Stilelement. Diverse Monitore im Studio sowie Inhalte auf den LED-Wänden werden hochkant dargestellt.