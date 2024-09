Neues bei After Effects und Substance

In After Effects gibt es eine erweiterte Auswahl an Werkzeugen für die Arbeit mit nativen 3D-Objekten im 3D-Arbeitsbereich.

Im vergangenen Jahr hat Adobe neue Funktionen eingeführt, mit denen es möglich wurde, native 3D-Objekte neben 2D-Elementen zu importieren und zu bearbeiten. In diesem Jahr gibt es Updates für den 3D-Workspace in After Effects, die es erleichtern, 3D-Objekte zu animieren und nahtlos mit realem Filmmaterial und 2D-Elementen zu kombinieren. In After Effects steht jetzt zusätzlich eine erweiterte Auswahl an Werkzeugen für die Arbeit mit nativen 3D-Objekten im 3D-Arbeitsbereich zur Verfügung. Drei wichtige neue Funktionen ermöglichen es, 3D-Objekte nahtlos und fotorealistisch in reale Umgebungen zu integrieren:

Eingebettete 3D-Animationen: After Effects unterstützt jetzt eingebettete 3D-Animationen aus importierten 3D-Modellen. Künstler_innen können Figuren und Objekten, die mit externer Animationssoftware erstellt wurden, Leben einhauchen. So lassen sich nahtlos 3D-Modelle (GLB oder GLTF) mit eingebetteten Animationen wie Skelett-Rigs importieren. Keyframe-Animationen und knochenbasierte Verformungen werden nativ unterstützt und können reibungslos neu getimed werden. Dank der eingebetteten 3D-Animationen ist After Effects ein idealer Einstieg für Motion-Designer_innen in die 3D-Arbeit mit der ihnen vertrauten Anwendung für Bewegungsdesign.

Ultra-realistische Schatten und Farbschatten: After Effects führt Schattenfänger ein, mit denen 3D-Objekte realistisch mit Videomaterial interagieren können. Schatten, die von virtuellen Objekten auf die Umgebung geworfen werden, werden präzise erfasst. Farbige Schatten erhöhen den Realismus, da Schatten in der realen Welt selten einen reinen Schwarz- oder Grauton aufweisen.

Erstellen von Tiefenzuordnungen für 3D-Modelle: Tiefenzuordnungen sind für das Compositing von 3D-Elementen in Live-Action-Filmen unerlässlich. Tiefenzuordnungen können so aus fortgeschrittenen 3D-Szenen einfach durch Pre-Composites extrahiert werden. Diese Zuordnungen kodieren die Abstandsinformationen für jedes Pixel und ermöglichen Nachbearbeitungseffekte wie Tiefenunschärfe oder Nebel.

Neue Animations-Presets

Mit den 33 neuen Animations-Presets und den Presets zum Zählen von Zahlen für Infografiken können Designer_innen in After Effects Zeit sparen beim Keyframing einer Vielzahl von Animationen und mehr Zeit für kreatives Motion Design nutzen.

Kamera- und Lichtunterstützung im Eigenschaften Bedienfeld

Das Bedienfeld Eigenschaften beschleunigt Arbeitsabläufe, indem es häufig verwendete Steuerelemente in einem kontextbezogenen Bedienfeld zusammenfasst. Ab Herbst 2024 können Designer_innen ihre Kameras und Lichter im Bedienfeld Eigenschaften anpassen und steuern, um ihre Bewegungsdesigns fein abzustimmen.

After Effects und Adobe Substance 3D

Mit der Erweiterung der 3D-Funktionen von After Effects wird der Workflow in Verbindung mit Substance 3D noch leistungsfähiger. Zusammen können diese Werkzeuge die visuelle Qualität und den Output des wachsenden 3D-Werkzeugsatzes von After Effects erheblich verbessern.

Substance 3D Painter: Jetzt mit integrierter »Send to After Effects«-Funktion, mit der 3D-Modelle präzise texturiert und mit einem einzigen Klick direkt in Kompositionen importiert werden können.

Substance 3D Sampler: Im Handumdrehen nahtlose Materialien mit Normal Maps erstellen oder IBL-Umgebungslichter aus Fotos generieren, die sich perfekt für die Harmonisierung von 3D-Elementen in After Effects-Szenen eignen, um Umgebungen anzupassen und Standorte zu bestimmen.

Substance 3D Assets: Motion Designer_innen haben Zugriff auf über 20.000 voll lizenzierte, sofort einsatzbereite parametrische Materialien, 3D-Modelle und Umgebungslichter, um Ihre 3D-Projekte in After Effects zu starten.