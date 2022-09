Adobe: neue Funktionen in Premiere und After Effects

Premiere Pro Mit den neuen Design-Werkzeugen in Premiere Pro können die Nutzerinnen und Nutzer in Kombination mit den Such- und Bearbeitungsfunktionen des Bedienfelds »Text« benutzerdefinierte Titel und Grafiken für jedes Videoprojekt erstellen. Die Titel können ganz einfach sein, mit schöner Typografie oder mit Grafiken und Animationen angereichert. Mit dem Bedienfeld »Text« kann man Projekte mit Hunderten von Titeln verwalten, und es ist einfach, die Designs zu speichern, die man in den Vorlagenbibliotheken wiederverwenden möchte. Das neueste Update von Premiere Pro bietet hierbei noch mehr Kontrolle beim Hinzufügen von Texturen zu Buchstaben oder Formen und die Möglichkeit, alle Titel einer Sequenz als Textdateien für einfache Überprüfungen zu exportieren. Dank der neuen kontextbezogenen Menüs ist es möglich, jede Ebene in einem Entwurf schneller und einfacher bearbeiten. Neue Funktionen im Überblick Bessere Betitelungs-Tools, die einen schnellen Zugriff auf Bearbeitungselemente und Ebenen ermöglichen, neue Fülloptionen zum Hinzufügen von Texturen und Grafiken im Text und neue Exportoptionen, um Texte mit dem Rest des Kreativteams zu teilen.

Verbessertes Audio-Ducking ändert die Position von automatisch generierten Überblendungen unter Dialogen und macht es einfacher, Dialoge über Musik zu legen.

Die GPU-beschleunigten Filter »Unscharf maskieren« und »posterizeTime« sparen Zeit, indem sie die Arbeit von der CPU auf die Grafikkarte verlagern.

Feinere Maskierungssteuerelemente für Titel: Jetzt gibt es mehr Kontrolle bei der Gestaltung von Titeln mit Hintergrundbildern oder Textur. So steht etwa die neue Option »Nur-Masken-Füllung« zur Verfügung, um eine Maske auf den Füllbereich von Text oder Formen anzuwenden, ohne dass sich dies auf Konturen oder Schatten auswirkt. Kontextmenü für Text- und Formebenen: Schneller Zugriff auf die Design-Tools, um Titel und Grafiken zu gestalten. Ein Klick mit der rechten Maustaste auf eine Text- oder Formebene reicht aus, um Eigenschaften zu bearbeiten, um das Bedienfeld Essential Graphics zu öffnen, um Schriftarten, Farben, Positionierungen und mehr anpassen zu können. Titel als Textdateien exportieren: Über das Bedienfeld Text können jetzt alle Titel in der Sequenz zur Freigabe oder zum Korrekturlesen als Textdateien exportiert werden. Einstellbare Fades für Audio-Ducking: Automatisches Ducking senkt die Lautstärke des Soundtracks oder anderer Hintergrundgeräusche, wenn ein Dialog stattfindet, damit dieser besser zu hören ist. Mit dem neuen Regler für die Ausblendposition erzielt man jetzt noch einfacher und schneller die gewünschten Ergebnisse. Mehr GPU-beschleunigte Effekte: GPU-Beschleunigung bedeutet eine bessere Effektleistung beim Bearbeiten oder Exportieren fertiger Videos. Fast alle Effekte in Premiere Pro sind GPU-beschleunigt, und in dieser Version wurden zwei weitere hinzugefügt: Unscharf maskieren und Zeittrennung. Dialogfeld zur Initialisierung der GPU: Beim ersten Start nach einer Neuinstallation oder einer Treiberaktualisierung muss Premiere Pro die GPU initialisieren. Ein neuer Fortschrittsbalken zeigt an, wann dies der Fall ist.

After Effects

Die Version 22.6 von After Effects enthält die Farbkennzeichnung von Keyframes, das Bedienfeld »Eigenschaften« (Beta), wählbare Spurmasken-Ebenen (Beta), die native H.264-Kodierung (Beta) und die aktualisierten Voreinstellungen für Animationen und Kompositionen (Beta). Sie bietet auch mehrere Stabilitäts- und Leistungskorrekturen in After Effects.

Neue Funktionen im Überblick

Farbkennzeichnungen von Keyframes: Jetzt kann man Keyframes in einer Komposition Farben zuweisen. Dies hilft bei der reibungslosen Organisation und macht es einfacher, wichtige Teile einer Animation zu finden, indem man im Schnittfenster eine optische Trennung der Keyframes erstellt.



Bedienfeld »Eigenschaften« (Beta): Mit dem neuen Bedienfeld »Eigenschaften« lassen sich Grafikanimationen schneller und einfacher erstellen. Zeit sparen, um schnell auf die Eigenschaften zuzugreifen, die man am meisten benötigen. Das erleichtert die Arbeit mit Formebenen sowie grundlegenden Ebenentransformationen.

Wählbare Spurmaskenebenen (Beta): Nun kann man eine beliebige Ebene als Spurmaske auswählen, indem man ein neues Dropdown-Menü in der Spalte Modi verwendet. Man kann die Maskenebene an einer beliebigen Stelle im Schnittfensterstapel positionieren und sie mehrmals für mehrere andere Ebenen verwenden.

Native H.264-Kodierung (Beta): Projekte schnell zu exportieren mit hardware-beschleunigter Ausgabe und direktem Rendern von H.264-Dateien aus der Render-Warteschlange heraus, sodass man nicht mehr ausschließlich mit Adobe Media Encoder exportieren muss.

Aktualisierte Voreinstellungen (Beta): 50 neue Animationsvorgaben, die von der After Effects-Community erstellt wurden. Diese Vorgaben wurden für moderne Animations-Design-Workflows entwickelt und sparen Zeit für die Techniken, die man am häufigsten verwendet, sodass man nicht bei Null anfangen muss und schnell Animationen erstellen kann. Außerdem enthalten die Kompositionsvoreinstellungen jetzt Größen für die Social-Media-Ausgabe.