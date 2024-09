Sony kündigt zwei Referenzmonitore für die Live-Produktion an

Sony erweitert sein Broadcast-Portfolio um die beiden 4K Trimaster HX-Referenzmonitore BVM-HX1710 und BVM-HX1710N.

Beide Monitore bieten IP-Unterstützung, die das Ökosystem von Sony um Networked Live- Kompatibilität ergänzt. Sie verfügen aber auch über SDI- und HDMI-Schnittstellen. In den neuen Modellen kommt die neueste Dual-Cell-Technologie von Sony zum Einsatz, die vom Flaggschiff BVM-HX3110 übernommen wurde. Die Monitore zeichnen sich durch eine präzise Farbwiedergabe, tiefe Schwarztöne, einen hohen Dynamikbereich, einen großen Betrachtungswinkel und eine Spitzenleuchtdichte von 3.000 nits aus.

Der BVM-HX1710 und der BVM-HX1710N bieten ein Standard-Toolkit und sind zum Einsatz in Ü-Wagen, in Studios, im Online-Schnitt oder der Qualitätskontrolle in einem EIA-Rack für Forschung und Entwicklung vorgesehen.

Zu den Standardfunktionen der neuen Modelle gehören integrierte Echtzeit-Scopes, Mehrbildschirmmodi, Interface und tetraedrische LUT (Look Up Table)-Verarbeitung.

Zu den optionalen Erweiterungswerkzeugen für diese Modelle gehören unter anderem die folgenden Lizenzen:

BVML-F10: Schnelle Reaktion

BVML-H10: HDR-SDR-Konvertierungsausgang

BVML-S10: Ausgang für Signalumwandlung

BVML-T10: 3D-LUT-Ausgabe

BVML-JD10: JPEG XS-Decoder-Lizenz (für den BVM-HX1710N)

BVML-SN10: SNMP-Lizenz (für den BVM-HX1710N)

Eine optionale neue Kontrolleinheit zur Steuerung mehrerer Monitore BVMK-R10 wird voraussichtlich im Herbst 2024 auf den Markt kommen. Sie verfügt über beleuchtete Tasten und einen kleinen Menübildschirm. Darüber hinaus sollen ein neues Stativ-Kit, eine Schutzplatte, Montagehalterungen und ein Verlängerungskabel eine nahtlose Integration mit den neuesten Monitoren ermöglichen.

Ein Prototyp des neuen BVM-HX1710N-Monitors war in Amsterdam zu sehen. Erhältlich sollen die Monitore voraussichtlich ab Sommer 2025 sein.