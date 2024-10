Logic mit Cloud-Produktion für die ELF und AWS Media Live

Jens Gnad stellt die erfolgreiche Cloud-Produktion für die ELF vor und erklärt im Video, welche Vorteile die AWS-Lösung Elemental Media Live Anywhere für Streamingkunden bietet.

Remote Commentary mit Portal

Am Stand von Amazon Web Services zeigte Logic Media Solutions einen Live Cloud Production Use Case, der auf einem realen Projekt mit der European League of Football (ELF) basiert. Darin waren Partner wie Vizrt, Lama und Comprimato involviert. Der Use Case demonstriert die Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit Cloud-basierter Produktionstechnologien unter Verwendung von AWS und Portal, Logics hauseigner Software für AWS Workflows. Das Ganze wurde am Stand als voll funktionsfähiges Produktionssystem mit direktem Zugang zur AWS-Cloud gezeigt.







Portal wurde neben der Steuerung von Compute-Instanzen und der Signaldistribution über AWS Media Connect auch für eine Remote Commentary-Lösung eingesetzt. Kommentatoren können damit von jedem beliebigen Ort aus mit einem Endgerät wie dem MPX Panel oder auch einfach nur mit einem iPad ein Spiel oder eine Sendung kommentieren.

AWS Elemental MediaLive

Kurz vor der IBC stellt Amazon Web Services (AWS) AWS Elemental MediaLive Anywhere vor, eine Funktion von AWS Elemental MediaLive, die es ermöglicht, Live-Video-Encoding lokal vor Ort durchzuführen, während die Verwaltung über die Cloud erfolgt (hier Newsmeldung).

Im Gegensatz zu den üblichen Setups, die innerhalb der AWS-Konsole betrieben werden, arbeitet AWS Elemental MediaLive Anywhere lokal auf einer On-Premise-Instanz. Die Hardware wird über zertifizierte Reseller vertrieben, um eine ordnungsgemäße Implementierung sicherzustellen.

Logic Media Solutions ist einer der offiziellen Reseller dieser zertifizierten Hardware in Europa. Logics Komplettpaket umfasst Hardware, Software, Portal sowie umfassenden Service und Support.