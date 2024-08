Ikegami kündigt zwei neue HD-Broadcastmonitore an

Der 24 Zoll-MonitorHLM-2460W und das 18,5 Zoll-Display HLM-1860WR ergänzen das Portfolio.

Beide Novitäten sind für 1920×1080 HD als verbreitetste Broadcast-Auflösung optimiert. Zur Ausstattung gehören benutzerdefinierbare Referenzmarkerlinien oder -boxen, die mit der USB-Maus erstellt werden, acht Kanäle mit SDI-Embedded-Audio-Metering und nahtlose Tally-Integration über Ethernet via TSL V5.0-Protokoll.

Der 24 Zoll-Monitor HLM-2460W wartet dafür mit einem IPS LCD-Panel auf, das bei 1920×1200 Pixel ein Kontrastverhältnis von 1.800:1 und 400 Nits Helligkeit in der Spitze bietet. Auch WUXGA-Parameter für den Einsatz etwa an Schnittplätzen oder die Integration in Monitor-Wände ist wählbar. Ebenso die Darstellung Bild-im-Bild- und Side-by-Side, konfigurierbare Onscreen-Marker sowie Rot/Grün/Gelb-Tally.

Neben Untertiteln und vertikalen Intervall-Timecodes stehen dynamische und statische Untermonitor-Anzeigefunktionen zur Verfügung sowie einige Testsignale wie Waveform und Vektorskop-Anzeige, Bild- und Testsignalmischung, Punkt-für-Punkt-Anzeige sowie 2- und 4-fach-Zoom. Zu den Audiofunktionen gehören SDI-Audio-De-Embedding, Acht-Kanal-Audiopegelmessung und 5.1-Kanal-Surround-Sound-Downmix-Ausgang. Der Monitor kann zudem über Ethernet, RS-485 oder GPIO fernbedient werden.

Eine optionale automatische Kalibrierungssoftware gewährleistet eine konsistente und genaue Farbwiedergabe, indem Echtzeit-Messdaten über eine Auswahl von Farbmessgeräten von JETI Specbos (Modell 1211-2), Klein Instruments (K10-A) oder Konica Minolta (CA-310/CA-410) erfasst werden. Ebenfalls optional ist die Unterstützung des hohen Dynamikbereichs einschließlich HLG1, HLG2 und S-Log3 HDR EOTF.

Das zweite neue Produkt ist das 18,5 Zoll IPS LCD HD-Display HLM-1860WR, das den bekannten HLM-1760WR um eine größere Variante ergänzt, die in einem 19 Zoll-Rack Platz findet. Das Kontrastverhältnis wird mit 1.000:1 angegeben. Mit einer Spitzenhelligkeit von 500 Nits und einem Stromverbrauch von 48 Watt am Netz bzw. 43,2 Watt an 12-Volt-Gleichstrom-Batterien ist der Monitor auch für Outdoor-Einsätze geeignet. Der HLM-1860WR benötigt lediglich 48 Watt Netzstrom oder 43,2 Watt 12-Volt-Gleichstrom-Batteriestrom. Die Abmessungen betragen 440 x 301 x 80 mm (Breite x Höhe x Tiefe).