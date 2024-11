Die neuen DJI Goggles bieten einen ultraweiten Bildschirm und ein erweitertes Sichtfeld.

DJI stellt die DJI Goggles N3 vor, die ein verbessertes Flugerlebnis aus der Pilotenperspektive ermöglichen. Dank der Kompatibilität mit der neuen DJI Neo und der DJI Avata 21 kann man sich in spannende Luftabenteuer stürzen – und das zu einem attraktiven Preis. Mit einer einfachen Neigung des Kopfes oder einer Bewegung des Handgelenks mit der DJI RC Motion 31 lassen sich akrobatische Flugmanöver wie 360°-Flips und -Rolls, 180°-Seitendrifts und Powerloops per Tastendruck (mit Avata 2) ausführen.

Design mit ultrabreitem Bildschirm

Die DJI Goggles N3 haben ein geräumiges Innendesign und passen sich problemlos an optische Brillen an, sodass man diese aufbehalten kann, statt während des Fluges Dioptrien zu korrigieren oder Gläser einzusetzen. Das Kopfband der Goggles ist zusammen mit dem Akku integriert, um das Gewicht auszugleichen und einen leichten, bequemen Sitz zu gewährleisten. Die Brille verfügt über einen 1080p-Vollbildschirm und bietet ein beeindruckendes Sichtfeld von 54°, das ein erstaunlich intensives, visuelles Erlebnis ermöglicht. Die neue Entfeuchtungsfunktion ist ideal für wechselnde Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit und schaltet mit einem Tastendruck einen internen Ventilator ein, der die Luft zirkulieren lässt. So wird Kondenswasser entfernt und die Sicht bleibt kristallklar und beschlagfrei.

Niedrige Latenz, stabile Videoübertragung

Ausgestattet mit dem fortschrittlichen digitalen Videoübertragungssystem O4 von DJI, mit dem gleichen Antennendesign wie die Goggles 2, bieten die DJI Goggles N3 eine hohe Anti-Interferenzleistung. Mit 1080p/60fps Live-Übertragungen, einer durchschnittlichen, extrem niedrigen Latenz von 31 ms und einer Übertragungsreichweite von bis zu 13 km sorgt das System für eine stabile, nahezu synchrone Flugwahrnehmung. Die Goggles wählen je nach Umgebung automatisch das optimale Frequenzband zwischen 2,4 GHz und 5,8 GHz und sorgen so für eine flüssige Live-Ansicht, selbst bei hohen Fluggeschwindigkeiten.

Preis und Verfügbarkeit

Die DJI Goggles N3 sind ab Ende November zum Preis von 269 Euro erhältlich.