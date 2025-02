Riedel Communications: Easy5G für Live-Produktionen

Riedel stellt mit Easy5G eine Lösung für private 5G-Netzwerke vor, die auch in der Live-Produktion stabil laufen und einfach einzurichten sein soll. Jaqueline Voß erklärt im Video die Hintergründe und Vorteile dieser Lösung.

Der Einsatz von privaten 5G-Netzwerken wir in der Live Produktion seit geraumer Zeit diskutiert. In etliche Feldversuchen wurde getestet, ob und wie sich 5G-Netzwerke auch für Live Produktionen eignen und welche Voraussetzung dafür geschaffen sein müssen.







Thomas Riedel, CEO von Riedel Communications sagte zu diesem Thema stets, dass der Einsatz von 5G-Technik nur dann Sinn ergebe, wenn die Technik stabil laufe und sich daraus Vorteile im Produktions-Workflow ergäben. Genau das war aber aus der Sicht des Herstellers lange Zeit nicht gegeben. Die großen Telekom-Anbieter hätten am Ende eben andere Interessen als der vergleichsweise kleinen Broadcast-Branche Frequenzen abzugeben oder zu garantieren, so Jaqueline Voß, Executive Director, Strategy and Innovation, bei Riedel Communications.

Diese Probleme wollte Riedel Communications lösen und hat nun mit der Übernahme von MECSware, einem Spezialisten für Private-5G-Technologien, einen Partner dafür gefunden. Das gemeinsam mit MECSware entwickelte Easy5-System soll die 5G-Nutzung in dynamischen Umgebungen wie Live-Veranstaltungen, Remote-Produktionen und Industrieanlagen nichts weniger als revolutionieren und Flexibilität, Einfachheit und schnelle Bereitstellung bieten.

MECSware-Übernahme

MECSware wurde 2015 von Dr. Torsten Musiol gegründet und entwickelt und liefert einfach zu implementierende und zu bedienende 4G/5G-Systemlösungen für private Netzwerke. Im Rahmen der Übernahme wird MECSware Teil der Riedel-Gruppe, bleibt aber ein unabhängiges Unternehmen.

»Private 5G-Netzwerke waren aufgrund ihrer Komplexität und mangelnden Flexibilität oft nicht für dynamische oder temporäre Anwendungen wie Live-Events und Remote-Produktionen geeignet«, so Thomas Riedel, Gründer und CEO der Riedel-Gruppe. »Mit MECSware haben wir den perfekten Partner gefunden, um diese Hindernisse für unsere Kunden zu überwinden, und ich freue mich sehr, Torsten und sein Team in der Riedel-Familie willkommen zu heißen. Die ersten Früchte unserer gemeinsamen Arbeit sind nichts weniger als ein Durchbruch, denn Easy5G bietet sowohl zuverlässige Upload-Verbindungen mit hoher Kapazität als auch die für Medien- und Eventproduktionen erforderliche Flexibilität.«

Vorteile von Easy5G

Easy5G definiert die Bereitstellung von Private 5G neu, indem es die Einfachheit von WLAN mit der Robustheit von Systemen auf Carrier-Niveau kombiniert. Mit nur einer Handvoll Einrichtungsparametern kann das System in weniger als 60 Minuten betriebsbereit sein, was die Bereitstellungszeit im Vergleich zu herkömmlichen Netzwerken um Wochen verkürzt. Es sind keine speziellen 5G-Kenntnisse oder Dark Fiber erforderlich – Easy5G kann von allgemeinem IT-Personal über eine Standard-Switch-Infrastruktur verwaltet werden.

Im Gegensatz zu öffentlichen 5G-Diensten, die bei Produktionen und Veranstaltungen mit hoher Benutzerdichte oft Probleme haben, arbeitet Easy5G auf dedizierten Netzwerkfrequenzen und gewährleistet so eine überlegene Zuverlässigkeit und Leistung. Das modulare Design kombiniert den fortschrittlichen Mobile Edge Cloud Server (MECS) von MECSware mit Small-Cell-Basisstationen und gewährleistet so Flexibilität und Skalierbarkeit für eine Vielzahl von Anwendungen, von der drahtlosen Kommunikation bis hin zur Live-Videoübertragung.

Integrationen möglich

»Unsere Partnerschaft mit MECSware zeigt beispielhaft, wie wir modernste Technologien nutzen, um unser Ökosystem zu verbessern und unseren Kunden einen unübertroffenen Mehrwert zu bieten«, so Jaqueline Voß, Executive Director, Strategy and Innovation, bei Riedel Communications. »Sie stärkt nicht nur unseren Geschäftsbereich Managed Technology, sondern ebnet auch den Weg für zukünftige Produktinnovationen – die Möglichkeiten dieser Technologie sind nahezu unbegrenzt.«

Die Integrationsfähigkeiten von Easy5G gehen weit über die grundlegende Konnektivität hinaus, indem sie sich nahtlos mit den MediorNet- und Artist-Ökosystemen von Riedel verbinden und eine zuverlässige drahtlose IP-Schicht für Audio-, Video- und Daten-Workflows hinzufügen.

Erste Einsätze von Easy5G wird es im Zusammenspiel mit der RefCam geben, also der Schiri-Cam, die Bilder direkt vom Spielfeld aus der Sicht des Schiedsrichters liefern kann.