Sony Systemkamera HXC-FZ90 für Live-Produktionen in 4K

Sony präsentiert mit der HXC-FZ90 eine Studiosystemkamera für Studio- und Liveproduktionen in 4K.

Mit der HXC-FZ90 will Sony den Sendeanstalten und Event-Produktionsunternehmen eine hochwertige und erschwingliche Lösung für 4K-fähige Produktionssysteme bieten.

»Produktionsformate verändern und diversifizieren sich von Projekt zu Projekt«, sagt Norbert Paquet, Head of Live Production, Sony Europe.

»Wir sehen, dass immer mehr Unternehmen nach einer flexiblen Möglichkeit suchen, um zwischen 4K, HD und HDR zu wechseln. Unsere neue Studiosystemkamera HXC-FZ90 ist die Antwort auf diese Anforderungen. Unsere Kunden wollen zukunftssicher und für 4K- oder HDR-Projekte gewappnet sein, auch wenn ein Großteil der Aufträge immer noch in HD umgesetzt wird.«

Bereit für die Umstellung auf 4K

Während Liveübertragungen von Events, von E-Sports, im Bildungsbereich und bei Gottesdiensten größtenteils noch in HD erfolgen, sind sich viele Produktionsfirmen zunehmend der Vorteile bewusst, die eine 4K-Produktion mit sich bringt. Gefragt sind also smarte Lösungen, die die Umstellung auf 4K möglichst einfach und kostengünstig machen. Die HXC-FZ90 von Sony mit ihrer vertrauten Designphilosophie und Bedienung macht diese nahtlose Umstellung möglich, so Sony. Die HXC-FZ90 unterstützt außerdem HLG (Hybrid Log Gamma) und S-Log3 für den SR Live-Workflow von Sony und ermöglicht so auf Wunsch HDR oder 4K HDR.

Die wichtigsten Merkmale der neuen HXC-FZ90 von Sony auf einen Blick:

Single-Chip 2/3″ 4K CMOS-Sensor mit B4-Mount für 2000-TVL-Auflösung

4K-Lizenz auf wöchentlicher oder monatlicher Basis oder als permanentes Feature erhältlich

Integrierte Unterstützung von HLG und S-Log3 für den SR Live-Workflow

Aria-Funktion: Automatische Bildoptimierung entsprechend der Objektiveigenschaften der verschiedenen Hersteller

Einfache Integration mit CNA-2 web RCP Control für erweiterte Überwachung

Vereinfachte Verkabelung mit Prompter- oder PTZ-Kameras (z.B. ILME-FR7) über Netzwerk-Trunk (Ethernet)

Stereo-Mini-Klinkenanschluss für den einfachen Anschluss eines Headsets

Einfache Kamerabedienung über die Frontplatte der neuen CCU HXCU-FZ90 mit Funktionen wie Iris und Farbsteuerung

Erweiterte Fokus-Funktionen

4K-Produktionslösungen für Einsteiger

Dank ihrer Vielseitigkeit in Sachen Design, ihrer umfassenden Funktionen, ihrem geringen Gewicht und ihrer Robustheit, eignet sich die HXC-FZ90 für die unterschiedlichsten Produktionsszenarien – etwa in Studios, bei Veranstaltungen, in Unternehmen oder im Sportbereich.

Sony betont: Diese Kamera ist die perfekte Ergänzung zu den 4K-Produktionslösungen für Einsteiger, die neben dem MVS-G1 Mischer und der ILME-FR7 Kamera angeboten werden.

Die neue HXC-FZ90 von Sony wird Ende 2023 verfügbar sein.