Matrox: Live-Produktionen in der Cloud ohne Kompromisse

Matrox Video kündigt auf der NAB2023 Matrox Origin an, eine Entwicklungsumgebung für cloud-basierte Live-Broadcast-Infrastrukturen.

Origin unterstützt Live-Produktionen in der Cloud auf Tier 1-Niveau. Das »erfordert einzelbildgenaue, deterministische, redundante und reaktionsschnelle vernetzte Systeme mit geringer Latenz in großem Maßstab«, erläutert Francesco Scartozzi, Vice President of Sales and Business Development for Broadcast and Media bei Matrox Video. Bislang wurden dafür Kompromisse in Kauf genommen. »Im Gegensatz zu vielen anderen Lösungen durchbricht Origin den ‚Lift-and-Shift‘-Ansatz, der uns daran hindert, die Vorteile der Cloud zu nutzen und die wirtschaftlichen Vorteile der Cloud-Migration voll auszuschöpfen.«







Matrox Origin setzt auf eine Cloud-Architektur auf, die Live-Produktion und Cloud verbindet und die IT-Infrastruktur asynchron einsetzt. Die Software-Lösung ermögliche hoch skalierbare, reaktionsschnelle, latenzarme, einfach zu steuernde und framegenaue Broadcast-Lösungen vor Ort wie in der Cloud, erklärt Matrox. Integrierte automatisierte Redundanzen sorgen für ausfallsichere Workflows.

Als eines der Alleinstellungsmerkmale von Origin bezeichnet Matrox die Herstellerunabhängigkeit. Sendeanstalten und Integratoren sind frei in der Auswahl der Komponenten längs der Produktionskette.

Damit trägt Origin zu einer kostenoptimierten Produktionsweise bei und ermöglicht skalierbare ‚Best-of-Breed‘-Lösungen für Cloud- wie für On-Premise-Workflows. »Wir glauben, dass das Ziel die Cloud ist, und jeder Sender wird seinen eigenen Weg gehen«, so Scartozzi weiter. »Origin wurde für die Cloud entwickelt, bringt aber auf dem Weg dorthin einen Mehrwert, egal wie schnell die Reise in die Cloud sein wird.«

Das Origin Framework hilft bei der Entwicklung von Cloud-Produkten, die auf einem Host wie in verteilten Systemen laufen. Es stellt HTTPS-basierte APIs für Bereitstellung, Steuerung und Ausführung von Mediendiensten zur Verfügung. Integrierte Dienste wie NDI IO, CDI IO, SRT, Medienleser und -schreiber sowie Video- und Audiomischer können ebenso wie eigene Mediendienste eingebunden werden.

Matrox habe die »Notwendigkeit erkannt, Live-Produktionen aus den Geräteräumen in die Cloud zu verlagern, ohne Zugeständnisse zu machen und ohne einer einzigen Gruppe von Anbietern verpflichtet zu sein«, so Scartozzi. Herstellerneutralität stehe in der Tradition des Anbieters von OEM-Lösungen. »Wir geben allen Herstellern die Möglichkeit, Lösungen zu entwickeln, die auf Origin laufen, damit sie den Sendern diese Vorteile bieten können.«