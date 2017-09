IBC2017: FCPX-Event in Amsterdam

Das britische Schulungsunternehmen Soho Editors und Ronny Courtens bieten während der IBC2017 eine speziell auf Final Cut Pro X ausgerichtete, kostenlose Veranstaltung an, die in Messenähe stattfinden und die Apple-Editing-Software aus der Sicht von Broadcastern beleuchten wird.

Bei der Veranstaltung geht es darum, zu zeigen, wie sich Final Cut Pro X im Broadcast-Umfeld einsetzen lässt und welche Stärken die Software hierbei hat. Bei dem Event sind diverse Partner mit von der Partie, und in Fallstudien sollen internationale Anwender vorgestellt werden. Besucher sind herzlich willkommen, wenn die Ausrichter des kostenlosen Events eine breite Palette unterschiedlichster FCPX-Anwendungen und neue Werkzeuge für moderne Editoren vorstellen.

Event am 16. und 17. September, Shuttle-Bus

Die Veranstaltung findet am 16. und 17. September in Amsterdam im »Spaces Zuidas« statt — dem gleichen Ort, an dem auch die vergangenen FCPXWorld-Events während der IBC stattgefunden haben. »Spaces Zuidas« befindet sich in der Nähe des Ausstellungszentrums RAI. In diesem Jahr wird es einen Shuttle-Bus geben, der die Besucher zwischen dem FCPX-Event und der Messehalle 7 befördert. Die Haltestelle befindet sich vor dem Haupteingang von Halle 7. Der Shuttle-Bus wird alle 15 Minuten fahren, und die Fahrt zum Veranstaltungsort dauert nur sechs Minuten.

Inhalte, Programm

In diesem Jahr stehen FCPX-Werkzeuge für den Broadcast-Bereich im Fokus. Eine Reihe von Broadcast-Experten wird ihre mit FCPX gesammelten Erfahrungen teilen. Die Besucher erwarten interessante Fallbeispiele aus den Bereichen Sport, Dokumentarfilm, Primetime-TV-Serien, Spielfilm und mehr. Erstmalig werden auch preisgekrönte Profis aus Singapur und Russland ihre Arbeit präsentieren und ihre Workflows mit FCPX vorstellen.

Die Firmen CoreMelt, Intelligent Assistance, Softron, Codex, Quad Logic und Malgn werden ihre aktuellen Produkte für Final Cut Pro X präsentieren — und es wird exklusive Live-Demos neuer Hard- und Software geben. LumaForge wird einen speziellen Demoraum bei der Veranstaltung betreiben.

Networking

In den Networking-Pausen und im Partnerbereich wird es Gelegenheit zum Austausch mit anderen Teilnehmern, aber auch mit den Ausstellern geben, um etwa Produkte oder Workflows genauer zu evaluieren. Für die Bewirtung ist während des Events gesorgt.

FCPX World will alle Fragen über das neue Final Cut Pro X beantworten: mit praxisnahen Anwendungsbeispielen und mit nützlichen Demos über hilfreiche Tools der Software. Außerdem präsentiert die Veranstaltung auch die Welt der FCPX-Produkte, -Anwender, -Experten und -Partner.

Online-Videos

Wie in den Jahren zuvor, werden die Präsentationen professionell aufgezeichnet. Die Videos sind im Anschluss bei FCP.co zu sehen.

Anmeldung

Wenn Sie hier klicken, gelangen Sie direkt zur Anmeldung und zu weiteren Infos.