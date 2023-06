Dataminer Inspire Event

SHM Broadcast richtet am 4. Juli eine Veranstaltung aus, bei der die Monitoring- und Orchestration-Plattform Dataminer im Fokus steht.

SHM Broadcast plant gemeinsam mit Skyline Communications eine Veranstaltung, bei der es im Detail um die Monitoring- und Orchestrierungsplattform Dataminer gehen soll.

Die Dataminer-Technologie ermöglicht es Unternehmen, ihren gesamten Betrieb zu digitalisieren, und zwar hersteller- und technologieübergreifend, und das Unternehmen einfach und sicher mit Daten und einheitlichen Arbeitsabläufen zu versorgen.

Die Lösung von Skyline Communications ist hersteller- und modellunabhängig konzipiert. Mit Dataminer ist möglich, Geräte aus dem Bestand, aber auch neue IP-basierte Systeme zu integrieren und mit virtualisierten Systemen und Strukturen zu arbeiten.

Wer mehr über Dataminer erfahren möchte, sollte einen Blick hinter die Kulissen werfen und mit SHM Broadcast zusammen noch mehr über Dataminer herausfinden.

Gemeinsam mit Skyline Communications lädt SHM Broadcast herzlich zum Inspire Event München am 04. Juli 2023 um 09:30 Uhr in die SHM Broadcast Büroräume in der Römerstraße 32 in Forstinning ein.

Bei der Veranstaltung wird SHM gemeinsam mit Skyline einige interessante Use Cases auf eine ganz neue Weise präsentieren. Appear und Bridge Technologies haben bereits zugesagt, und andere Partner werden in den nächsten Wochen folgen.

Die Veranstalter haben ein spannendes Programm geplant, das wöchentlich aktualisiert wird. Lassen Sie sich überraschen und registrieren Sie sich noch heute!