IBC2017: Igloo Vision statt VR-Headset

Igloo Vision zeigte in der IBC Future Zone sein Igluzelt – und präsentierte dort 360°-Material per Panorama-Projektion.

Das Tragen von VR-Sets ist in vielen Fällen umständlich und schränkt letztlich auch die Kommunikation ein, wenn es darum geht, mehreren Personen 360-Grad-Inhalte zu präsentieren. Diese Auffassung vertritt zumindest die britische Firma Igloo Vision, die immersive Projektionen durchaus auch im Business-Umfeld für sinnvoll hält – etwa bei

Architektur-Visualisierungen, aber auch in Konstruktion, Engineering, Prototypenplanung oder auch bei Projektpräsentationen.

In vielen dieser Fälle sei man mit einem VR-Headset letztlich abgekoppelt von anderen Sinneseindrücken. Deshalb bietet Igloo Vision eine alternative Präsentationsmöglichkeit an: ein Igluzelt, in dessen Innerem eine Panorama-Projektion realisiert wird. So können mehrere Personen die Inhalte sehen und wahrnehmen, aber trotzdem noch mit den anderen Personen interagieren.

Igloo Vision ist nach eigenen Angaben bereits seit über zehn Jahren in der 360-Grad-Projektion aktiv und hat sich auf die Präsentation von Visualisierungen und Simulationen spezialisiert.