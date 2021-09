Crystal Vision zeigt neuen Chroma-Keyer

Die neueste Software-App für die Marble-Medienprozessor-Hardware von Crystal Vision ist M-Safire.

Eine flammneue App auf Basis des Marble-Boards wird Crystal Vision bei der NAB2021 vorstellen: M-Safire, eine Echtzeit-Chroma-Keyer-Software-App. Chroma-Keyer gehören traditionell zu den beliebtesten Produkten von Crystal Vision, und mit Safire bietet das britische Unternehmen den branchenweit ersten IP-Chroma-Keyer an, der gleichzeitig auch für hybride Systeme verwendet werden kann.

Auch die bestehenden Apps wird Crystal Vision natürlich demonstrieren. Aktuelle sind das: Chroma-Keying, Linear-Keying, Video-Delay, Profanity-Delay, Farbkorrektur, Legalisierung, Bild-im-Bild und ausfallsichere Umschaltung. Die Basis all dieser Apps ist das Marble-Board des Herstellers.

Alle Apps können laut Crystal Vision (D-Vertrieb: SHM) mit IP, mit SDI oder beidem gleichzeitig arbeiten. Dabei unterstützen die Apps die IP-Standards ST 2022, ST 2110 Video sowie 31 verschiedene SDI-Standards einschließlich 1080p. Die Unterstützung mehrerer Signalformate ermöglicht ein einfaches SDI-zu-IP-Upgrade und macht die Anwendungen perfekt für gemischte SDI- und IP-Installationen sowie für reine IP- oder reine SDI-Umgebungen. Crystal Vision will außerdem im Rahmen der NAB2021 demonstrieren, wie die software-basierte Marble-Plattform die Erstellung kundenspezifischer Produkte zur Lösung von Problemen mit SDI- oder IP-Video erleichtert.

M-Safire ist eine Echtzeit-Chroma-Keyer-Software-App und laut Hersteller der branchenweit erste und einzige IP-Chroma-Keyer, der auch mit SDI oder beidem gleichzeitig arbeiten kann. Diese App eignet sich also für hybride Systeme. Über 50 Anwender allein in den USA arbeiten mit Chroma-Keyern von Crystal, und mit der neuen App M-Safire wird laut Hersteller die bisher beste Bildqualität von Crystal Vision erreicht. Basis ist der extrem leistungsstarke GPU-Prozessor des Marble-Medienprozessors, der im Zusammenspiel mit M-Safire einen rauschfreien Key erzeugen kann, der für die Schaffung glaubwürdiger VR-Effekte von grundlegender Bedeutung ist. Es gibt zahlreiche Werkzeuge zur Optimierung des Bildes, darunter fortschrittliche Clip-Verarbeitung, Farbkorrektur, Kantenschrumpfung, Farbüberlaufverarbeitung, Beleuchtungskompensation und Schattenverarbeitung.

Die Chroma-Keyer von Crystal Vision gelten laut Hersteller seit jeher als die am einfachsten zu bedienenden Geräte, und der vierfach geteilte Multiviewer-Ausgang des M-Safire erleichtert die Einrichtung. Er ermöglicht die gleichzeitige Betrachtung des Ausgangsvideos, des Ausgangs-Keys, des gekeyten Vordergrunds und des gekeyten Hintergrunds sowie das Zoomen in jeden beliebigen Bereich. Das ist besonders bei Problemen im Bild sehr nützlich, weil so eine genaue Betrachtung möglich ist — etwa bei Schatten oder Spill. Der Key kann nach oben und unten ausgeblendet werden, während interne und externe Masken verwendet werden können, um Bereiche des Vorder- oder Hintergrunds zu erzwingen – was es einfach macht, ein Logo linear zu keyen oder virtuelle Objekte oder Sportgrafiken hinzuzufügen. M-Safire erweitert die System-Timing-Funktionen und ist der erste Chroma-Keyer des Unternehmens mit Referenz-Redundanz, PHP als Timing-Quelle und zehn Frames Delay am Ausgang sowie am Eingang.

Vertriebspartner von Crystal Vision in Deutschland ist SHM Broadcast.