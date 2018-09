IBC2018: Sennheiser zeigt Memory Mic

Das Memory Mic für Smartphones von Sennheiser ist für mobile Journalisten ideal.

Mit dem drahtlosen Memory Mic für Smartphones zeigt Sennheiser auf der IBC 2018 ein absolutes Must-have für den mobilen Journalisten. Das Equipment von Journalisten und Reportern hat sich in den vergangenen Jahren drastisch reduziert, in vielen Fällen kommt heute rasch und unkompliziert das Smartphone zum Einsatz. Doch die Tonqualität des integrierten Mikrofons erfüllt keine Broadcast-Ansprüche.

Das ändert sich mit dem innovativen Memory Mic: Das kleine, leichte Drahtlosmikrofon bietet nicht nur Sound in Broadcast-Qualität, es funktioniert auch in beliebigem Abstand zum Smartphone. Das Mikrofon und die zugehörige App für Android und Apple sind ab sofort erhältlich.

Einsatzbereit in Sekunden

Für die Smartphone-Reportage wird das Memory Mic einfach mit der Smartphone-App synchronisiert und das Mikrofon mit dem Magnet-Clip z.B. am Revers befestigt – fertig. Das 30 g leichte Mikrofon ersetzt deutlich schwereres Equipment und erlaubt es Journalisten trotzdem, hohe Tonqualität zu liefern, ganz gleich ob Kommentar, für Dokumentation oder Reportage.

Der richtige Mix

Das integrierte Mikrofon des Smartphones bleibt während der Aufnahme mit dem Memory Mic aktiv und nimmt die Umgebungsgeräusche auf.

Mit Hilfe des Audio-Mixers der Memory Mic App kann später die perfekte Balance zwischen Ambience und der Audioaufnahme des Memory Mics gewählt werden.

Interview-Situationen

Da das drahtlose Memory Mic keinen Smartphone-Eingang belegt, kann problemlos weiteres Zubehör wie z.B. ein Gimbal genutzt werden – oder ein weiteres drahtgebundenes Mikrofon für Interviews angeschlossen werden. Für iPhones bietet Sennheiser zum Beispiel das HANDMIC Digital oder das ClipMic digital an. Auch das AMBEO Smart Headset für 3D-Audioaufnahmen ist ideal geeignet, da es klanglich voll kompatibel mit dem Memory Mic ist.

Tech Facts

Das Memory Mic verfügt über eine hochwertige Kondensatorkapsel mit Kugelcharakteristik. Diese Charakteristik ist besonders unempfindlich gegen Windgeräusche und verzeiht wechselnde Mikrofonabstände und Einspracherichtungen. In der App kann die Empfindlichkeit des Mikrofons in drei Schritten eingestellt und so lauten und leisen Stimmen angepasst werden. Die Betriebszeit des Mikrofons beträgt bis zu vier Stunden, danach lässt sich die eingebaute Lithium-Polymer-Batterie über den USB-Anschluss in max. zwei Stunden wieder voll aufladen. In einer Stunde sind bereits 70% der Ladung erreicht.

Das Mikrofon wird mit USB-Ladekabel sowie Quick Guide geliefert; die kostenlose Sennheiser-App kann im Apple App Store oder bei Google Play heruntergeladen werden. Für Outdoor-Aufnahmen bei Wind wird bald ein entsprechender Windschirm zur Verfügung stehen.