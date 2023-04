Sennheiser Wireless Systems Manager

Sennheiser hat ein Update seiner Software »Wireless Systems Manager« für Windows- und MacOS-Plattformen angekündigt.

Die Version 4.6.0 dieser Sennheiser-Software bietet effizientes Frequenzmanagement, Überwachung und Steuerung für große Sennheiser-Drahtlos-Setups und unterstützt den neu integirerten Zweikanal-Empfänger EW-DX EM2 – das neueste Mitglied der digitalen Sennheiser-Produktpalette.

»Der Wireless Systems Manager ist seit geraumer Zeit ein unverzichtbares Software-Tool für Frequenzmanager_innen und Tontechniker_innen. Die Version 4.6.0 macht nun die effizienten Workflows des Tools für EW-DX verfügbar«, kommentiert Thomas Dörbaum, WSM-Produktmanager.

»Wir hatten die ersten Produktionen und Shows, die EW-DX nutzen, bereits mit einer Beta-Version der Software ausgestattet, und freuen uns nun, das offizielle Update für alle EW-DX-Nutzer_innen ankündigen zu können.«

Zu den unterstützten Funktionen gehören die automatische Geräteerkennung im Netzwerk, die Fernkonfiguration von Geräteeinstellungen und Kanaleigenschaften, das Monitoring sowie die Bereitstellung von Firmware-Updates für EW-DX-Geräte. EW-DX EM 2 wurde in die Funktion Professional Setup sowie in den Spectrum Analyzer und den HF Level Recorder integriert. »Mit den nächsten Software-Versionen folgt dann auch die Integration in die Funktionen Easy Setup und Channel Sorting«, erklärt Dörbaum.

Die Software kann ab dem 20. April kostenlos auf der Website von Sennheiser heruntergeladen werden.