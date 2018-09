IBC2018: Sigma mit drei neuen Objektiven

Sigma kündigt drei neue Cine-Objektive der FF High Speed Prime Line in den Varianten 28mm T1.5 FF, 40mm T1.5 FF und 105mm T1.5 FF an.

Sigma gibt die Entwicklung von drei neuen Cine-Objektiven in der FF High Speed Prime Line bekannt: 28mm T1.5 FF, 40mm T1.5 FF und 105mm T1.5 FF. Mit diesen Ergänzungen umfasst die FF High Speed Prime Line nun zehn Objektive von 14mm bis 135mm und T1,5 bis T2, die den Kameraleuten noch mehr Möglichkeiten geben.

Alle Objektive der FF High Speed Prime Line, einschließlich der brandneuen 28mm T1.5 FF, 40mm T1.5 FF und 105mm T1.5 FF, sind mit Vollformat-Bildsensoren kompatibel und für ultrahochauflösende 6K-8K-Aufnahmen optimiert.

Die drei Objektive sind in den Fassungen PL, EF und E erhältlich, inklusive Objektivstützfuß und Kappe. Das Objektiv 105mm T1.5 FF wird voraussichtlich im Oktober 2018 verfügbar werden, das 40mm T1.5 FF Ende 2018 und das 28mm T1.5 FF Anfang 2019. Die Preise für jedes neue Modell will Sigma zum Zeitpunkt der Verfügbarkeit bekannt gegeben.

Entwicklung der LPL-Mount

Künftig wird die Sigma Cine-Objektivserie auch mit LPL-Mount verfügbar werden, also mit dem neuen Mount, der für den Großformat-Sensor von Arri entwickelt wurde. Sigma Cine Objektive mit LPL-Fassung soll es vermutlich ab 2019 geben.

Spezifikationen

FF High Speed Prime Line 28mm T1.5 40mm T1.5 105mm T1.5 Focal Length 28mm 40mm 105mm Aperture T1.5 to T16 Number of diaphragm blades 9 (Rounded diaphragm) Close Focus1 0.30 m / 1′ 0.40 m/ 1’4″ 1.00 m / 3’4″ Image Coverage FF Φ43.3 Front diameter 95mm Filter Size 82mm 82mm – Length EF mount2 107.7mm 131mm 134.2mm E-mount3 133.7mm 157mm 160.2mm PL mount4 99.7mm 123mm 126.2mm Weight5 EF mount 1,300g 1,560g 1,775g E-mount 1,360g 1,620g 1,835g PL mount 1,210g 1,470g 1,705g FF6 65.5° 48.5° 19.5° S357 47.4° 34.2° 13.4° APS-C8 45.9° 33.0° 12.9°

Fußnoten zur Tabelle

1 – Close focus distance is measured from the image plane

2 – Front to EF mount flange

3 – Front to E-mount flange

4 – Front to PL mount flange

5 – Without lens support foot

6 – Horizontal angle of view for a full-frame camera aperture (aspect ratio 1:1.5,dimensions 36 mm x 24 mm / 1.42“ x 0.94“)

7 – Horizontal angle of view for a super 35 digital cinema camera aperture (aspect ratio 1:1.8, dimensions 24.6 mm x 13.8 mm / 0.97“x 0.54“)

8 – Horizontal angle of view for an APS-C camera aperture (aspect ratio 1:1.5, dimensions 23.7 mm x 15.7 mm / 0.93“x 0.62“)