Gravity: Neuer Drei-Jahres-Vertrag mit der Uefa

Der TV-Dienstleister Gravity wird die Spiele der Gruppenphase von Champions League, Europa League und Europa Conference League übertragen.

Gravity Media wird auch in den kommenden drei Jahren die Matchnight-Services für die Gruppenphase der wichtigsten Clubwettbewerbe der Uefa übertragen: Champions League, Europa League sowie die erste Europa Conference League. Der zwischen Gravity und der Uefa geschlossene Vertrag umfasst Highlight-Programme, digitale Inhalte, die Bereitstellung von Kommentarplätzen und eine Live-Highlight-Show. Diese Dienste und Programme stehen allen Sendern zur Verfügung, die bei der Uefa entsprechende Lizenzen erworben haben.

Mit dem nun vereinbarten Vertrag wird eine Partnerschaft fortgesetzt, die schon mit der ersten Saison der Uefa Champions League 1992/93 begann. Die neue Vereinbarung bringt aber eine erhebliche Ausweitung der Produktionsdienstleistungen mit sich, insbesondere am Donnerstagabend, denn im Produktionszentrum von Gravity Media werden dann mehr als 120 redaktionelle und technische Mitarbeiter tätig sein, darunter 32 Kommentatoren, die für Fernsehsender auf der ganzen Welt Kommentare liefern.

Um den gestiegenen Anforderungen an den Spielabenden gerecht zu werden, wurde das Londoner Produktionszentrum von Gravity Media umgestaltet und um eine neue Multifunktions-Suite erweitert, in der Bildkontrolle, Monitoring-Aufgaben sowie zusätzliche Kommentatorenkabinen und Galerien untergebracht sind. Nick Symes, Director of Technology bei Gravity Media, überwachte das Projekt: »Mit der Ausweitung der Europa Conference League und den gestiegenen Anforderungen an schnell umsetzbare Produktionseinrichtungen und Arbeitsabläufe mussten unsere neuen Betriebsbereiche eine flexible Reihe von Tools bieten, damit unsere Produktionsteams die komplexen Anforderungen für die Bereitstellung eines verstärkten Uefa-Spielabends erfüllen können. Die neue Einrichtung befindet sich in einem neu eingerichteten Raum und ist mit flexiblen Überwachungspositionen und einem dedizierten Talkback ausgestattet, die alle in spezielle, technische Arbeitsmöbel integriert sind.«

Frank Callaghan, Director of Production and Content für die EMEA-Region: »Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Zusammenarbeit mit der Uefa für weitere drei Jahre fortsetzen können. Dass uns ein so großer Vertrag anvertraut wurde, ist ein Beweis für die Fähigkeit unserer Produktions- und Technikteams, große Mengen wertvoller Inhalte auf einem sehr hohen und gleichmäßigen Niveau zu liefern.«