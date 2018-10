IBC2018: Grass Valley 86N RF – 4K-Kamerakopf für Wireless

Grass Valley stellt mit LDX 86N einen 4K-RF-Kamerakopf vor, der sich mit den Wireless-Systemen unterschiedlicher Hersteller nutzen lässt.

Grass Valley führt mit dem LDX 86N RF einen drahtlosen, schultermontierte 4K RF-Kopf ein. Der 4K-Kamerakopf lässt sich mit diversen Wireless-Systemen kombinieren, sodass den Kunden eine vollwertige und integrierte 4K-Drahtlos-Kamera zur Verfügung steht.

Grass Valley zeigte seinen 4K RF-Kopf am Stand im Zusammenspiel mit diversen Wireless-Systemen: etwa mit der Drahtlos-Lösung von Livetools aus der Schweiz, mit einer Adapterlösung der US-Firma Wave Central und mit einer integrierten Lösung der britischen Firma Videosys. An einer Vislink-Lösung werde aktuell noch gearbeitet, so Grass Valley.

Mit dem LDX 86N RF Kamerakopf lassen sich über die gleiche Verbindung HD, 4K und HiSpeed HD übertragen. Im HiSpeed-Betrieb kann über einen separaten 3G-Videokanal ein Live-Signal simultan zu den bis zu 3 x 1080p HiSpeed Signalen übertragen werden.