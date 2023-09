Grass Valley: Kamera LDX 150 in Kompaktversion

Die neue LDX C150 ist die Kompaktversion der LDX 150, konzipiert für den Übergang von HD/UHD-SDI zu NativeIP/SMPTE 2110.

Zur NAB2023 hatte Grass Valley im Kamerabereich die Kompaktversion der LDX 135 vorgestellt, die LDX C135 (Meldung). Nun zur IBC2023 launcht der Hersteller auch die LDX C150. Sie wird im 1080p-HDR/WGC-Modus mit 6-facher Geschwindigkeit vorgestellt.

Der neue 1080p-HDR/WCG-Modus mit 6facher Geschwindigkeit steht auch bei der LDX 150 zur Verfügung und natürlich zeigte Grass Valley bei der IBC2023 die gesamte LDX-Baureihe. Aber der Star war bei der IBC2023 eindeutig die neue LDX C150.







Kürzerer ROI bei Kameras nötig

Während der Return on Investment (ROI) für Kameras vor 15 Jahren zwischen 7 und 10 Jahren lag, sind es heute nur noch 3 bis 5 Jahre, erklärt Grass Valley. »Um diesen aggressiven ROI zu erreichen, streben die Kunden heute danach, ihre Kameras zu betreiben, wann und wo immer sie können«, sagt Adam Marshall, Chief Product Officer bei Grass Valley.

»Der Schlüssel zur Maximierung der Kameranutzung liegt darin, dass der Kamerakopf über alle Funktionen verfügt, die der Anwender benötigt, und gleichzeitig die Möglichkeit bietet, bei Bedarf zusätzliche Funktionen zu lizenzieren, etwa Hochgeschwindigkeitsmodi, UHD/4K und/oder IP ST 2110«, so Marshall.

»Unsere Kameraplattform der LDX-100-Serie ist ein Beispiel für diese Flexibilität, da unsere Anwender heute zwischen grundlegenden SDI- und IP-Konfigurationen wählen und dann die höheren Funktionen, die sie benötigen, auf einer Pay-as-you-go-Basis lizenzieren können.«

Grass Valley entwickelt auch seine aktuellen Modelle und Produktlinien weiter. So ist die LDX 150, die bisher bis zu 3-facher UHD-Auflösung verfügbar war, nun auch mit 6-facher 1080p HDR/WCG-Auflösung nutzbar.

Auch die LDX-90-Serie wird weiterentwickelt: So ist deren Einstiegsmodell, die LDX 92, die sich besonders für Live-Broadcasting-Anwendungen wie Sport, Nachrichten und die Berichterstattung von Sonderveranstaltungen eignet, nun über Software-Optionen ebenfalls mit bis zu 1080p HDR/WCG-Modus bei einer Geschwindigkeit nutzbar.

Weiteres Zubehör

Gezeigt wurde am Stand auch die neueste Camera Shading Control via Panel- und Tablet-Anwendung. Die Farbkorrektur kann sowohl lokal als auch aus der Ferne mit einem Tablet durchgeführt werden, das von der innovativen, cloudbasierten AMPP von Grass Valley betrieben wird und ermöglicht neue Ansätze für Produktionsworkflows .

Neu auf der IBC2023 ist eine neue Standalone-Option für das CGP500-Panel, die eine direkte Verbindung mit einem Kamerakopf ermöglicht, ohne dass eine Server-Infrastruktur erforderlich ist.

Grass Valley kündigte außerdem einen neuen Kamerasucher an, der Ende des Jahres auf den Markt kommen wird und die Arbeit der Kameraleute erleichtern soll. Der neue Sucher bietet zusätzliche Funktionen, einschließlich HDMI- und SDI-Videoeingang zusätzlich zu den Standard-Sucher-/Kamerakabeln, sowie einen direkten Gleichstromeingang über einen 4-poligen XLR-Eingang.

Passende Systeme für die Branche

Die Innovationen von Grass Valley ermöglichen immer wieder neue Anwendungen und Funktionen und erweitern den Funktionsumfang. Creative Grading, das Shading sowohl von einem Panel als auch von einer Tablet-Applikation aus ermöglicht, erlaubt es Bildattribute vom Kontrollraum, vom Ü-Wagen oder on-the-fly von jedem Ort aus zu perfektionieren — oder von jedem Ort auf der Welt über GV AMPP.

»Die Bildtechniker können sich jetzt am Veranstaltungsort bewegen oder vor dem Haus stehen und sehen, wie sich ihre Farbkorrektur auf das Video auf den großen Bildschirmen auswirkt«, kommentiert Paul De Bresser, Produktmanager für Broadcast-Kameras bei Grass Valley. »Sie können auch Feedback erhalten, während sie neben den Kreativen vor Ort stehen und die Bildparameter anpassen, um sicherzustellen, dass jeder genau den gewünschten Look auf den großen LED-Bildschirmen erhält,etwa bei einem Konzert.«

»In Anbetracht der neuen Modelle, Funktionen und Merkmale in unserem Kameraprogramm wollen wir keinen Zweifel daran lassen, dass wir uns voll und ganz dafür einsetzen, den Bedarf der Medien- und Unterhaltungsbranche an erstklassigen Broadcast-Kamerasystemen zu decken«, so De Bresser.