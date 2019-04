NAB2019: Canon erweitert UHDgc-Objektiv-Serie

Canon kündigt mit dem CJ18ex28B und dem CJ15ex8.5B zwei Zoomobjektive für 4K-Broadcast-Kameras mit 2/3-Zoll-Typ-Sensoren an.

Das CJ18ex28B und das CJ15ex8.5B wurden für die speziellen Aufgaben im Broadcasting-Bereich entwickelt. Die Objektive bieten dank kompakter Bauweise 4K-Abbildungsqualität bei gleichzeitig guter Handhabung. Die Neuzugänge in der UHDgc-Serie von Canon erfüllen die hohen Anforderungen bei Dokumentar- und Sportproduktionen sowie Live-Events, betont Canon und ergänzt: »Der konsequente Einsatz von Fluorit- und Ultra-Low Dispersion (UD)-Glas sorgt in Verbindung mit einer besonders hochwertigen Bauweise dafür, dass die Linsen chromatische Aberrationen, Farbabweichungen und Saumbildung weitgehend unterdrücken. Dies sorgt für eine hervorragende Farbwiedergabe bis in die Randbereiche. Technologien zur Linsenvergütung sowie das Design der Linsen verhindern Reflexionen innerhalb des Objektiv-Tubus und reduzieren Geisterbilder und Streulicht. Das sendereife Material überzeugt mit kontrastreichen Bildern und unterstützt HDR/WCG.«

CJ18ex28B – kompaktes 4K Broadcast-Objektiv

Es ist das erste wirklich tragbare 4K Broadcast-Teleobjektiv in der Kategorie der UHD-Objektive für Kameras mit 2/3-Zoll-Typ-Sensor: das CJ18ex28B. Es bietet einen 18fachen Zoom mit einem Brennweitenbereich von 28 bis 500 mm, der bei Verwendung des integrierten 2fach-Extenders eine Brennweite von 1.000 mm ermöglicht. Die Fähigkeit, Details in hoher Qualität aus der Ferne festzuhalten, macht dieses Objektiv perfekt für die Aufnahme von Dokumentationen, Wildlife und Live-Events. Darüber hinaus überzeugt das Objektivdesign mit einer kompakten Bauform, die herkömmlichen HD-Objektiven entspricht.

Das CJ15ex8.5B – mit Bildstabilisierung

Das CJ15ex8.5B unterstützt den exklusiven Canon Vari-Angle Prism (VAP) Bildstabilisator – eine kippbare optische Achse, die durch Bewegung verursachte Unschärfen kompensiert und hierfür eine Spezialflüssigkeit mit hohem Brechungsindex einsetzt, die sich zwischen zwei Glasschichten befindet. Die Bildstabilisierung ermöglicht den Sendern über den gesamten Zoombereich hinweg eine gute Kontrolle bei der Aufnahme des Materials – vom Weitwinkel- bis zum Telebereich.

Der ergonomisch gestaltete Griff der beiden Objektive CJ18ex28B und CJ15ex8.5B trägt zum guten Handling bei und unterstützt die einfache Bedienung. Der Griff liegt bequem in der Hand – speziell bei längeren Einsätzen eine Entlastung für Kameraleute.

CJ18ex28B Hauptleistungsmerkmale:

4K-Auflösung – von der Bildmitte bis zum Rand

BT.2020 Wide Color Gamut und Unterstützung eines hohen Dynamikumfangs

Supertele-Eigenschaften mit 500mm (maximal 1.000mm mit Extender 2,0fach)

CJ15ex8.5B Hauptleistungsmerkmale:

4K-Auflösung über den gesamten Zoombereich

BT.2020 Wide Color Gamut und Unterstützung eines hohen Dynamikumfangs

Vari-Angle Prism (VAP) Bildstabilisator

Preise und Verfügbarkeit nennt Canon zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht.