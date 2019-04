NAB2019: Premista-Event in Las Vegas

Zum Auftakt der NABShow präsentierte Fujifilm seine neuen Premista-Vollformat-Zoomobjektive.

Bei einem Event für Filmemacher und Kunden von Fujifilm präsentierte Fujifilm die neuen Premista-Objektive vor Messebeginn dem interessierten Publikum. Zu sehen gab es die beiden Vollformat-Zoomobjektive:

Das 28-100mm bietet eine konstante Lichtstärke von T2.9 über den gesamten Zoombereich. Ausgestattet mit einer Iris aus 13 Lamellen erzielt es einen natürlichen und harmonischen Bokeh-Effekt, den man bei der Veranstaltung vor Ort begutachten und testen konnte.

Das zweite geplante Objektiv, das Telezoom Fujinon Premista 80-250mm T2.9-3.5, gab es als Mockup zu sehen. Es befindet sich derzeit noch in der Entwicklung.

In den Vorträgen hob der Hersteller die hohe Qualität der Objektive hervor, was sich auch in einem aufwändigen Herstellungsprozess niederschlage.

Die Linsenkonstruktion der Objektive wurde durch eine spezielle Fujifilm-Software so berechnet, dass unerwünschte Reflexionen und Streulicht effektiv unterdrückt werden. Dank kompakter Baumaße und eines vergleichsweise geringen Gewichts.