»Sphere« in Las Vegas zum Leben erweckt

Wer die NABShow besucht hatte, dürfte sich vielleicht über das riesige kugelförmige Gebäude gewundert haben, das in unmittelbarer Nähe zum Hotel Palazzo gebaut wurde. Wie bei vielen Gebäuden in Las Vegas verzögerte die Corona-Pandemie die Fertigstellung, doch bei der NAB2023 konnte man sehen, dass Sphere, so heißt die Kugel, offenbar kurz vor der Fertigstellung stand.







Nun erweckten die Macher des Gebäudes die sogenannte Exosphere, also die Außenhülle des Gebäudes, die im Grunde eine riesige, kugelförmige LED-Wand ist, erstmals zum Leben. Am 4. Juli, dem Independence Day und Nationalfeiertag der USA, waren auf der Exosphere erstmals bewegte Bilder zu sehen.

Was ist Sphere?

Sphere ist ein Unterhaltungsmedium der nächsten Generation, sagen die Macher. In Sphere sollen Konzerte stattfinden, aber auch Residencies, bei denen bekannte Künstler für einen längeren Zeitraum in Las Vegas auftreten. Auch Sport-Events sind für Sphere geplant. Im Innern der rund 111 m hohen Kugel sollen 17.500 Besucher Platz finden.

Exopshere

Exosphere nennt der Veranstalter die Außenhülle von Sphere. Der LED-Screen dieser Außenhülle besteht aus etwa 1,2 Millionen LED-Elementen, die im Abstand von rund 20 cm angeordnet sind. Jedes dieser Elemente enthält 48 einzelne LED-Dioden, wobei jede Diode 256 Millionen verschiedene Farben darstellen kann.

Am 4. Juli 2023 wurde die rund 54.000 m2 große, voll programmierbare LED-Außenfläche des Sphere zum ersten Mal vollständig beleuchtet — und ist nun laut Veranstalter der größte LED-Bildschirm der Welt.

Die Show begann mit einem Willkommensgruß »Hello World«, gefolgt von einem schillernden Feuerwerk und Animationen aus »Stars and Stripes«, bevor die Präsentation in eine breite Palette visueller Inhalte überging, die von lebhaften Unterwasserszenen über Performances, bis hin zu lebendig strukturierten Mondoberflächen reichte — und die Vielseitigkeit dieser Leinwand voll zur Geltung brachte.

Guy Barnett, SVP Brand Strategy and Creative Development, sagte: »Exosphere ist mehr als ein Bildschirm oder eine Werbetafel — sie ist lebendige Architektur, die mit nichts auf der Welt vergleichbar ist. Die gestrige Show gab einen Einblick in die fesselnde Kraft der Exosphäre und die Möglichkeiten für Künstler, Partner und Marken, fesselnde und wirkungsvolle Geschichten zu kreieren, um das Publikum auf neue Weise anzusprechen.«

David Hopkinson, Präsident und Chief Operating Officer von MSG Sports, der für das globale Marketing und die Markenpartnerschaften von Sphere Entertainment und der MSG-Unternehmensfamilie verantwortlich ist, sagte: »Spheres Exosphere ist eine 360-Grad-Leinwand für Marken-Storytelling, die auf der ganzen Welt zu sehen sein wird und unseren Partnern eine unvergleichliche Gelegenheit bietet, Teil der größten Show der Welt zu werden. Es gibt nichts Vergleichbares zu der Wirkung, die die Präsentation innovativer Marken und immersiver Inhalte auf der größten Videoleinwand der Welt hat.«

»Die außergewöhnlichen Erlebnisse, die wir schaffen können, sind nur durch unsere Vorstellungskraft begrenzt, und wir freuen uns, das spektakuläre Potenzial von Exosphere endlich mit der Welt teilen zu können.«

Geplante Events

Die Produktion zum 4. Juli 2023 war nur der Anfang für Exosphere.

Später in diesem Jahr wird Exosphere im Rahmen der Eröffnung des Sphere im September 2023 mit der Band »U2« prominent in Szene gesetzt: »UV Achtung Baby Live at Sphere« wird dann im Sphere zu sehen und zu hören sein. Kurz darauf soll »Postcard from Earth« unter der Regie von Darren Aronofsky im Sphere gezeigt werden.

Im November, während des Formel-1-Grand-Prix von Las Vegas, soll Sphere eine besondere Rolle an der Rennstrecke spielen. Exosphere wird dann einem weltweiten Publikum präsentiert — vor Ort und im Fernsehen — sowie durch geplante Nutzung von Exosphere für rennbezogene Inhalte, Aktivierungen und Werbung eine bedeutende Präsenz erzielen.

Sphere Studios

Die Inhalte der Exosphere werden von einem interdisziplinären Team aus Kreativ-, Produktions-, Technologie- und Softwareexperten der neu gegründeten Sphere Studios entwickelt.

»Die Sphere Studios schaffen nicht nur Inhalte, sondern auch Technologien, die wirklich transformativ sind«, sagte David Dibble, Chief Executive Officer von MSG Ventures, einer Abteilung von Sphere Entertainment, die sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Technologien für Live-Unterhaltung konzentriert.

»Sphere in Las Vegas ist ein Erlebnismedium mit einem LED-Display, einem Sound-System und 4D-Technologien, die einen völlig neuen und innovativen Ansatz für das Filmemachen erfordern. Wir haben Big Sky — das fortschrittlichste Kamerasystem der Welt — nicht nur entwickelt, weil wir es konnten, sondern aus einer innovativen Notwendigkeit heraus. Nur so konnten wir die Visionen unserer Filmemacher, Künstler und Mitarbeiter für Sphere zum Leben erwecken.«

Sphere Studios bieten alle Kreativ- und Produktionsdienstleistungen im Haus an, einschließlich Strategie und Konzept, Aufnahme, Postproduktion und Showproduktion. Mit multisensorischen Live-Entertainment-Erlebnissen, die das Publikum nicht nur visuell, sondern auch durch Sound, Haptik und Umweltelemente wie Wärme, Wind und Geruch eintauchen lassen, will das Studio die Zukunft der Unterhaltung neu definieren, indem es die weltweit führenden Filmemacher, Regisseure und Produzenten zusammenbringt, um das Publikum von Sphere an reale und imaginäre Orte zu entführen, ohne dass es seinen Sitzplatz verlassen muss.

Der Studio-Campus von Sphere Studios in Burbank umfasst eine Fläche von mehr als 6.000 m2 für Produktions-, Schnitt- und Postproduktionssuiten, Audio Facilities für die Mischung von Raumklang sowie Kamera- und 3D-Drucklabors. Der Campus umfasst auch Big Dome, eine 2.600 m2 große und rund 30 m hohe, geodätische Kuppel mit einer viertelgroßen Version der Leinwand von Sphere in Las Vegas. Big Dome dient als spezialisierte Vorführ- und Produktionsstätte sowie als Labor für die Inhalte von Sphere, darunter Sphere Immersive Sound, haptische Sitze und mehr, die bei Sphere zu sehen sein werden.

Für die Entwicklung und Herstellung des LED-Displays der Exosphere hat sich Sphere Studios mit dem in Montreal ansässigen Unternehmen Saco Technologies zusammengetan, einem Branchenführer im Bereich LED-Videobeleuchtung und Medienlösungen. Saco Technologies entwickelte beispielsweise auch den LED Screen, der sich an der Ostseite des 828 m hohen Burj Khalifa in Dubai entlangzieht und der bei der Neujahrsfeier »Light Up 2018« enthüllt wurde.

Das Team der Sphere Studios arbeitete auch mit 7thSense zusammen, einem kreativen Software- und Technologieunternehmen, das sich auf hochkarätige medienbasierte Attraktionen spezialisiert hat, um das Programm auf die Exosphere zu übertragen, wobei ihre fortschrittlichen Medienserver-, Pixelverarbeitungs- und Showsteuerungstechnologien zum Einsatz kamen — eine Fortsetzung der jahrzehntelangen Partnerschaft mit MSG. Die Inhalte für die »Fourth-of-July-Show« wurden von Sphere Studios‘ erfahrenem internen Creative Services Team entworfen und entwickelt.

